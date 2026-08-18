Chồng bới hơn 9 tấn rác tìm nhẫn gia truyền cho vợ

Hôm 7/8, cơ quan Vệ sinh thành phố New York chia sẻ câu chuyện tìm lại hai chiếc nhẫn của Victor trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm.

Theo đó ngày 27/7, Victor trở về căn hộ ở Brooklyn, New York, và thấy vợ, Susanna, bật khóc. Một ngày trước đó, trong lúc lau mặt bàn, cô vô tình làm rơi hai chiếc nhẫn vào thùng rác cùng thức ăn thừa.

Một trong hai chiếc là nhẫn bạch kim gia truyền đã được gia đình Victor lưu giữ gần thế kỷ. Theo Victor, bà cố của anh từng giấu chiếc nhẫn trong miệng khi rời Liên Xô năm 1989, sau đó truyền lại cho các thế hệ trong gia đình. Khoảng 20 năm trước, Victor dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn Susanna.

Susanna đeo nhẫn mỗi ngày ở ngón áp út tay trái nhưng thường tháo ra khi rửa bát để tránh làm hỏng. Cô chỉ nhận ra mình đã vứt nhẫn sau khi số rác trong nhà được thu gom.

Chiếc nhẫn bạch kim gia truyền (phải) và nhẫn vàng mà vợ Victor vô tình vứt vào thùng rác. Ảnh: Sở Vệ sinh thành phố New York

Ban đầu, Victor nghĩ chiếc nhẫn gia truyền đã mất và định nhờ thợ kim hoàn làm một chiếc tương tự. Tuy nhiên, sáng hôm sau, anh quyết định thử tìm lại.

Victor đứng trước tòa nhà nơi gia đình sinh sống để hỏi Javier Gomez, 55 tuổi, nhân viên vệ sinh của thành phố New York, liệu anh có thể tìm lại số rác đã được thu gom hay không.

Gomez liên hệ với cấp trên và sắp xếp để Victor đến tìm tại một trạm trung chuyển rác ở Brooklyn ngày 29/7. Khoảng 20.000 pound rác, tương đương hơn 9 tấn, từ tòa nhà của Victor và một tòa nhà khác được tập kết tại đây. Mỗi tòa nhà cao khoảng 20 tầng.

Đống rác dài khoảng 30 m, chủ yếu gồm thức ăn thừa, tã và quần áo. Mùi hôi khiến mắt Victor cay xè.

"Không đời nào nó còn nguyên được", Victor nhớ lại suy nghĩ khi đứng trước đống rác.

Theo Vincent Gragnani, người phát ngôn Cơ quan Vệ sinh thành phố New York, người dân làm mất đồ có giá trị có thể hẹn lịch để tự tìm kiếm trong các đống rác. Mỗi người được phép mang theo một người hỗ trợ, còn cơ quan này cung cấp găng tay, xẻng và các dụng cụ cần thiết.

Vợ Victor khi đó đang đi làm, còn anh không muốn gọi bạn bè tham gia vào một nhiệm vụ mà anh ví như "mò kim đáy bể". Thấy Victor phải tìm kiếm một mình, Gomez quyết định giúp.

"Không có cách nào anh ấy có thể tự tìm thấy nó", Gomez nói.

Victor cho biết hai chiếc nhẫn nằm trong một túi rác màu trắng có dây rút màu cam, bên trong còn có ba miếng lót vệ sinh màu xanh dành cho chú chó Joya của gia đình. Hai người chia nhau tìm kiếm ở những khu vực khác nhau.

Khoảng một giờ sau, khi mới kiểm tra được khoảng một phần tư đống rác, Gomez nhìn thấy một túi trắng nằm gần đáy. Ông xé túi và phát hiện ba miếng lót vệ sinh màu xanh, sau đó nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim.

Gomez huýt sáo gọi Victor. Anh lập tức băng qua những đống rác để đến chỗ Gomez. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay ông, Victor bật cười vì vui mừng.

"Đó thực sự là một phép màu", Victor nói.

Gomez tiếp tục tìm sâu hơn trong túi, giữa những vỏ khoai tây, và tìm thấy chiếc nhẫn vàng còn lại của Susanna.

Victor (phải) và Javier Gomez sau khi tìm thấy hai chiếc nhẫn thất lạc ngày 29/7. Ảnh: Sở Vệ sinh thành phố New York

Trước khi rời trạm trung chuyển, Victor chụp ảnh cùng Gomez. Anh dự định sau này trao chiếc nhẫn gia truyền cho con trai 15 tuổi và đặt bức ảnh chụp cùng Gomez tại đám cưới của con, nếu cậu bé kết hôn.

Victor cũng nói với Gomez rằng ông sẽ nhận được lời mời dự đám cưới đó.