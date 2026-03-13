USD tăng rất mạnh, giá vàng chưa ngừng rơi

Giá vàng giảm trong tuần

Trong phiên giao dịch hôm nay (13/3), giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 5.112,82 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 4 giảm 0,2% xuống còn 5.116,30 USD/ounce. Giá vàng phục hồi nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, song kim loại quý vẫn chịu áp lực từ triển vọng lãi suất khi giá năng lượng tăng cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trong phiên, qua đó hỗ trợ vàng vốn là tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn giảm hơn 1% trong tuần này, đánh dấu khả năng ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Theo ông Tim Waterer - nhà phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade - lo ngại lạm phát do giá năng lượng tăng mạnh đang làm suy yếu kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Ông Tim Waterer cho rằng nếu giá dầu duy trì ở mức cao, khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn sẽ bị thu hẹp, qua đó tạo áp lực đối với vàng. Tuy vậy, Waterer nhận định kim loại quý vẫn nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng.

Giá vàng hướng đến tuần giảm thứ hai liên tiếp.

“Trước sự không chắc chắn kéo dài về thời gian và phạm vi của cuộc xung đột ở Trung Đông, tôi dự đoán vàng sẽ tiếp tục được các nhà đầu tư quan tâm như một kênh trú ẩn an toàn”, ông Tim Waterer nói.

Giá bạc giao ngay tăng 1% lên 84,59 USD/ounce, bạch kim tăng 1,2% lên 2.157,20 USD/ounce và palladium tăng 1,1% lên 1.636,27 USD/ounce.

Diễn biến trên thị trường vàng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch vẫn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5 - 3,75% sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc vào 18/3.

Các nhà đầu tư hiện chờ đợi báo cáo chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed dự kiến công bố vào thứ Sáu.

Lý do USD tăng mạnh

Trong bối cảnh thị trường biến động, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tháng và đang hướng tới tuần tăng thứ hai kể từ khi chiến sự Iran bùng phát.

Chỉ số USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt - tăng 0,13% lên 99,79, trên đà tăng 0,8% trong tuần và đạt mức cao nhất kể từ 28/11.

Đồng euro giảm 0,05% xuống 1,1504 USD, mức thấp nhất kể từ 24/11.

Đồng đô la Australia giảm 0,11% xuống 0,7066 USD, còn đồng đô la New Zealand giảm 0,29% xuống 0,5837 USD.

Thị trường tiền điện tử ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi bitcoin tăng 1,65% lên 71.349,49 USD, còn ether tăng 2,54% lên 2.115,46 USD.

Đồng yên Nhật giảm xuống 159,455 yên/USD, mức yếu nhất kể từ tháng 7/2024, khiến chính phủ Nhật Bản phải phát tín hiệu sẵn sàng can thiệp.

Thị trường tiền tệ biến động do bất ổn chính trị ở Trung Đông.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết Tokyo sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đối phó với biến động tiền tệ có thể ảnh hưởng tới đời sống người dân, đồng thời khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ về vấn đề tỷ giá.

Theo Tony Sycamore - nhà phân tích tại IG - Nhật Bản đang phải đối mặt với áp lực kép khi vừa chịu chi phí năng lượng tăng mạnh vừa mất dần lợi thế của đồng yen như một tài sản trú ẩn.

Ông nhận định mức 160 yên/USD - từng được coi là “ranh giới khó vượt qua” - giờ đây đang trở thành ngưỡng biến động linh hoạt trong bối cảnh thị trường đầy bất ổn.

Chờ phản ứng của các ngân hàng trung ương

Những biến động trên thị trường tiền tệ và hàng hóa diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông bước sang tuần thứ hai.

Gần hai tuần trước, Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran khiến lãnh đạo tối cao nước này thiệt mạng, dẫn tới các cuộc tấn công trả đũa từ Tehran và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải tại vùng Vịnh Ba Tư.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã quyết định giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược nhằm ổn định thị trường năng lượng. Ngoài ra, Mỹ cũng ban hành giấy phép 30 ngày cho phép các quốc gia mua một số sản phẩm dầu mỏ của Nga đang mắc kẹt trên biển.

Trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh, các nhà đầu tư đang theo dõi sát các cuộc họp ngân hàng trung ương lớn trong tuần tới.

Thị trường hoán đổi lãi suất cho thấy Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 6, trong khi Fed có thể phải chờ đến tháng 9 mới bắt đầu cắt giảm lãi suất, muộn hơn so với dự báo trước đó là tháng 7.