Đổ xăng sáng sớm 'để được nhiều hơn': Sự thật hay lời đồn?

Lý do của quan niệm trên xuất phát từ đặc tính vật lý của chất lỏng: xăng giãn nở khi nhiệt độ tăng. Khi nhiệt độ tăng từ khoảng 15°C lên 24°C, thể tích xăng có thể tăng khoảng 1%, trong khi năng lượng không đổi. Điều này khiến nhiều người cho rằng nếu mua xăng khi trời mát, cùng một số tiền sẽ nhận được nhiều nhiên liệu hơn.

Xăng dầu tăng giá ngày 7/3. Ảnh: Giang Huy

Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn trạm xăng lưu trữ nhiên liệu trong các bể ngầm. Nhiệt độ dưới lòng đất ổn định hơn nhiều so với không khí bên ngoài, nên xăng trong bể gần như không thay đổi nhiệt độ trong suốt cả ngày. Vì vậy, nhiệt độ của xăng chảy ra từ vòi bơm vào buổi sáng hay buổi chiều thường không khác biệt đáng kể.

Rob Underwood, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hiệp hội Các nhà tiếp thị năng lượng Mỹ, cho biết các máy bơm xăng được thiết kế để phân phối đủ thể tích nhiên liệu theo đơn vị gallon, bất kể nhiệt độ vào thời điểm bán. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng thường xuyên kiểm định thiết bị để đảm bảo người tiêu dùng nhận đúng lượng xăng.

Judy Dugan, cựu giám đốc nghiên cứu của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Consumer Watchdog, cho biết sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại cùng một trạm xăng thường rất nhỏ. Các bể chứa hiện đại cũng giữ nhiệt khá ổn định, nên nếu xăng được giao đến trạm ở trạng thái ấm thì vài giờ sau khi bán ra, nhiệt độ của nó vẫn gần như vậy

Trong một thử nghiệm tại trung tâm kiểm tra ôtô ở bang Connecticut (Mỹ), các nhà nghiên cứu đo nhiệt độ xăng bơm ra vào buổi sáng và đầu giờ chiều trong nhiều ngày hè. Dù nhiệt độ không khí bên ngoài có thể chênh tới 12 độ F (khoảng 6,7 độ C), nhiệt độ xăng trong bể ngầm vẫn duy trì ổn định quanh 62 độ F (khoảng 16,7 độ C). Sau vài gallon đầu tiên, nhiệt độ nhiên liệu từ vòi bơm gần như giống nhau giữa các thời điểm trong ngày.

Điểm khác biệt nhỏ chỉ xuất hiện ở những gallon đầu tiên. Phần nhiên liệu nằm trong cụm bơm trên mặt đất có thể bị mặt trời làm nóng, nên khi bắt đầu bơm, xăng có thể ấm hơn so với nhiên liệu trong bể ngầm. Nhưng sau vài gallon, nhiệt độ sẽ nhanh chóng trở lại mức ổn định.

Ngay cả trong trường hợp nhiệt độ chênh khoảng 15 độ F (khoảng 8 độ C), thể tích xăng chỉ thay đổi khoảng 1%. Điều này tương đương vài cent chênh lệch ở gallon đầu tiên - quá nhỏ để tạo ra lợi ích đáng kể cho người mua.

Vì vậy, theo các chuyên gia, việc chọn đổ xăng vào buổi sáng hay buổi chiều hầu như không ảnh hưởng đến số lượng nhiên liệu bạn nhận được. Những khác biệt nhỏ về nhiệt độ không đủ lớn để thay đổi thói quen hay lịch trình đổ xăng của người tiêu dùng.