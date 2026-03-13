Giá cơm sầu riêng gần 600.000 đồng/kg, nhiều cửa hàng chỉ bán Ri6

Theo ghi nhận tại các điểm bán lẻ và trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội, giá sầu riêng đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tại khu vực Dương Nội (Hà Đông), sầu riêng Ri6 được chào bán phổ biến từ 120.000 đến 140.000 đồng/kg, trong khi hàng loại B duy trì khoảng 110.000 đồng/kg.

Tại siêu thị Aeon Mall Hà Đông, giá niêm yết sầu riêng Ri6 nguyên quả lên tới 149.000 đồng/kg. Đáng chú ý, cơm sầu riêng tách múi được bán với giá 599.000 đồng/kg.

Trao đổi với phóng viên, anh Thảo, một người kinh doanh sầu riêng tại Văn Quán (Hà Đông) cho biết, giá thu mua sầu riêng loại ngon nhất (loại A) hiện dao động khoảng 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng loại B có giá từ 85.000 đến 90.000 đồng/kg.

“Đối với cơm sầu riêng, hàng đạt chất lượng tốt có thể bán khoảng 380.000 đồng/kg, còn loại trung bình dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng/kg tùy chất lượng,” anh Thảo nói. So với cùng kỳ năm trước, mức giá này đã tăng khoảng 10-15%.

Chị Anh, một tiểu thương tại Dương Nội, Hà Đông chia sẻ, nếu như năm ngoái sầu riêng xuất khẩu gặp khó, hàng "quay đầu" nhiều dẫn đến giá rẻ thì năm nay tình thế hoàn toàn trái ngược. Giá bắt đầu có xu hướng tăng mạnh từ tháng 12 và duy trì ở mức cao cho đến nay.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ về giá được xác định là do yếu tố nghịch vụ. Hiện tại, Việt Nam gần như là nguồn cung sầu riêng duy nhất trên thị trường khi các quốc gia đối thủ như Thái Lan hay Malaysia chưa thu hoạch được nhiều bởi ảnh hưởng của thời tiết. Sự khan hiếm nguồn hàng khiến tình trạng đặt cọc trước gần như không xảy ra. Các đầu mối "mua đến đâu lấy đến đó" vì giá quá cao.

Anh Tiến, chủ cửa hàng sầu riêng T.T tại Hà Đông, nhận định lượng hàng năm nay hiếm hơn hẳn so với các năm trước. Tuy nhiên, giá tăng cao nhưng lượng khách hàng lại giảm đi đáng kể do áp lực kinh tế khó khăn. "Khách hàng giảm nhiều vì giá cao, dù người tiêu dùng vẫn có xu hướng ưu tiên chọn mua những loại hàng đắt tiền, chất lượng ngon nhất để thưởng thức", anh chia sẻ.

Cơm sầu riêng tại một số siêu thị chạm mốc gần 600.000 đồng/kg. Ảnh: Nguyễn Phương

Cũng do nguồn cung hạn chế và giá biến động theo ngày, nhiều đơn vị bán sỉ hiện nay không có đủ hàng để cung cấp số lượng lớn, chủ yếu tập trung vào bán lẻ.

Mặc dù thị trường nội địa có phần "nguội" về lượng giao dịch do giá cao, nhưng trên mặt trận xuất khẩu, sầu riêng đang lập những kỳ tích mới. Theo số liệu từ cơ quan chức năng, xuất khẩu sầu riêng trong tháng 1/2026 đã tăng trưởng tới 275% so với cùng kỳ, đạt hơn 117 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch ngành rau quả đã cán mốc 1,1 tỷ USD, trong đó sầu riêng đóng vai trò là mũi nhọn chủ lực.

Thị trường Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với gần 93% tổng kim ngạch xuất khẩu. Việc doanh nghiệp Việt ngày càng có kinh nghiệm trong đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về dư lượng chất bảo vệ thực vật và mã số vùng trồng đã giúp khơi thông dòng chảy hàng hóa sang thị trường tỷ dân này.

Dự báo về xu hướng sắp tới, giới kinh doanh cho rằng mặt bằng giá sầu riêng sẽ vẫn neo cao cho đến khi bước vào chính vụ (khoảng tháng 4 đến tháng 5). Khi đó, nguồn cung dồi dào từ các vùng trồng và sự nhập cuộc của sầu riêng Thái Lan có thể khiến giá sầu riêng nội địa giảm khoảng 30-40% so với hiện tại.

Trong thời gian tới, người tiêu dùng và các tiểu thương vẫn phải chấp nhận kịch bản giá đi theo ngày và phụ thuộc lớn vào tốc độ thông quan cũng như nhu cầu từ thị trường xuất khẩu.