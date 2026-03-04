Loài cá “nhà nghèo” nhỏ bé, ít người hay tên thành đặc sản ở miệt biển miền Trung khiến giới sành ăn ráo riết săn tìm

Cá lá tre- loài cá “nhà nghèo” nhỏ bé, ít người hay tên thành đặc sản hiếm của Quảng Trị khiến giới sành ăn ráo riết săn tìm.

Người dân miền biển gọi là cá lá tre bởi thân cá thon dài, mảnh và hơi cong, trông giống chiếc lá tre non đang uốn mình theo gió. Cá không lớn, nhưng dáng dấp rất riêng, chỉ cần liếc qua là những người quen nghề biển nhận ra ngay giữa hàng chục loại cá khác nhau trên sạp.

Cá xuất hiện rải rác quanh năm ở vùng biển miền Trung, song không nhiều. Riêng vùng biển Quảng Trị được xem là nơi cá tập trung tương đối nhờ điều kiện tự nhiên và dòng hải lưu phù hợp. Chính sự “ít mà tinh” này khiến cá hiếm ngay từ khi còn ở ngoài khơi.

Những con cá tươi vừa cập bến thường có lớp vảy xanh ánh bạc, mắt trong veo, thân cứng, cầm chắc tay. Người sành ăn chỉ cần nhìn qua là biết cá vừa đánh bắt hay đã để lâu. Ngày trước, cá lá tre hầu như không xuất hiện trong mua bán. Ngư dân đánh được bao nhiêu thì mang về ăn bấy nhiêu. Cách chế biến cũng giản dị như chính cuộc sống làng chài: kho mặn, chiên giòn hoặc nấu canh chua, không cầu kỳ gia vị.

Ấy vậy mà chính vị ngọt tự nhiên, thịt chắc và gần như không tanh đã khiến ai từng ăn đều nhớ mãi. Khi các nhà hàng và giới sành ăn bắt đầu chú ý, cá lá tre dần bước ra khỏi bữa cơm gia đình, trở thành món đặc sản được săn lùng.

Khác với nhiều loài cá biển khác, cá lá tre không thể nuôi công nghiệp, hoàn toàn phụ thuộc vào đánh bắt tự nhiên. Sản lượng vốn ít lại gặp nhu cầu tăng mạnh, khiến giá cá tăng rõ rệt. Hiện nay, cá được bán khoảng 140.000 đồng/kg, tùy thời điểm và độ tươi.

Cá lá tre có thể chế biến thành nhiều món quen thuộc như kho, chiên hay nấu canh chua, nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là nướng mọi trên than hồng. Nhờ lớp da và vảy khá dày, cá chín từ từ, giữ được độ ngọt bên trong mà không khô. Khi lớp da xém vàng, mùi thơm bốc lên quyện với khói than tạo nên hương vị rất “biển”.

Không cần nước sốt cầu kỳ, chỉ cần chấm mắm tỏi ớt, ăn cùng rau sống là đủ khiến thực khách xuýt xoa. Vị ngọt thanh của thịt cá, chút béo nhẹ dưới lớp da và hương khói than hòa quyện tạo nên cảm giác vừa dân dã vừa khó quên.

Nhiều nhà hàng hải sản miền Trung đã đưa món này vào thực đơn như một “át chủ bài” dành cho du khách muốn thử đặc sản không đụng hàng. Với không ít người, nhắc đến ẩm thực Quảng Trị là nhớ ngay đến cá lá tre nướng.

Từ bữa cơm đạm bạc của ngư dân, cá lá tre nay đã bước lên bàn ăn nhà hàng, trở thành thứ quà biển mà nhiều người sẵn sàng lặn lội tìm mua. Không phải vì nó sang trọng, mà bởi hương vị mộc mạc, đậm vị mặn mòi của biển, của khói bếp và của ký ức làng chài. Và có lẽ chính điều đó mới khiến loài cá nhỏ bé này trở thành “đặc sản thật sự” không chỉ ngon, mà còn mang theo câu chuyện của một vùng biển.