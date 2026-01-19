Tỷ phú Trần Bá Dương là ai mà sẵn sàng cho bầu Đức vay 2.000 tỷ không cần giấy nợ?

Tỷ phú Trần Bá Dương là ai, giàu thứ mấy Việt Nam?

Tỷ phú Trần Bá Dương (sinh năm 1960) là một doanh nhân nổi tiếng, người sáng lập và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn THACO (Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải).

Ông được mệnh danh là "ông vua ô tô" tại Việt Nam khi dẫn dắt THACO từ một xưởng sửa chữa xe cũ trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu, hoạt động trong các lĩnh vực như: Ô tô, nông nghiệp (HAGL Agrico), cơ khí & công nghiệp hỗ trợ, logistics, đầu tư & xây dựng và hương mại & dịch vụ.

Tỷ phú Trần Bá Dương xuất thân là kỹ sư cơ khí và khởi nghiệp trong lĩnh vực ô tô vào năm 1997 khi thành lập THACO. Ông lần đầu được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD vào năm 2018, với tài sản ước tính trên 1 tỷ USD. Tuy nhiên, tính đến đầu năm 2025, giá trị tài sản của ông có sự biến động. Một số báo cáo ghi nhận tài sản của ông đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2024.

Dây chuyền sản xuất ô tô của THACO. Ảnh Thacogroup.vn

Theo cập nhật vào tháng 3 và tháng 4 năm 2025, ông đã tạm thời rời khỏi danh sách tỷ phú USD của Forbes do những biến động về định giá tài sản và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Dù tài sản có biến động lớn và không còn được xếp hạng tỷ phú USD gần đây nhất, ông Trần Bá Dương từng là một trong những người giàu nhất Việt Nam.

Tỷ phú Trần Bá Dương sinh ra trong gia đình đông anh chị em nên sớm phải tự lập và bước vào lao động từ khi còn trẻ. Năm 1983, ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí kỹ thuật viên sửa chữa tại Nhà máy đại tu ô tô Đồng Nai, đảm nhận những công việc giản đơn nhất.

Nhờ tinh thần cầu tiến và năng lực chuyên môn, đến năm 1987 ông được bổ nhiệm làm Quản đốc nhà máy; bốn năm sau, giữ chức Quản đốc xưởng sửa chữa thuộc Xí nghiệp cơ khí giao thông Đồng Nai.

Năm 1997, ông Trần Bá Dương thành lập Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, ban đầu kinh doanh xe đã qua sử dụng và phân phối phụ tùng. Đến năm 2000, ông đầu tư mở xưởng lắp ráp xe tải nhẹ thương hiệu Kia, đặt nền móng cho chiến lược sản xuất ô tô trong nước.

Dưới sự điều hành của ông Dương, Trường Hải trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên lắp ráp xe du lịch với 100% vốn trong nước, mở ra bước phát triển đột phá cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Bên cạnh lĩnh vực ô tô, ông còn mở rộng đầu tư sang nhiều lĩnh vực khác, đáng chú ý là nông nghiệp và bất động sản, với các dự án như HAGL Agrico và Công ty Bất động sản Đại Quang Minh.

Tỷ phú Trần Bá Dương và mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức

Trước đó, sáng 18/1, tại lễ “Tri ân người lao động có nhiều cống hiến”, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) lần đầu cởi mở nhìn lại quãng thời gian đen tối nhất trong lịch sử tập đoàn, đồng thời kể về mối thâm tình sâu nặng với một người anh thân thiết đã đồng hành cùng ông trong giai đoạn thử thách ấy. Người đã cho bầu Đức vay 2000 tỷ đồng mà không cần giấy nợ - Tỷ phú Trần Bá Dương.

Tỷ phú Trần Bá Dương và mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức. Ảnh tạo bởi AI

Bầu Đức cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, ông từ vị thế người giàu nhất Việt Nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Cuối năm 2016, HAGL mất khả năng thanh toán, tổng nợ khoảng 36.000 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 7.000 tỷ đồng; doanh nghiệp thiếu tiền trả lương, ngân hàng ngừng cấp tín dụng, dư luận đặt dấu hỏi về năng lực quản trị. Trước nguy cơ sụp đổ, HAGL buộc tái cấu trúc toàn diện, bán nhiều tài sản chiến lược như bất động sản, thủy điện, bệnh viện, khách sạn để tập trung vào nông nghiệp tạo dòng tiền trả nợ.

Ông Đức nhấn mạnh, trong giai đoạn khó khăn, sự gắn bó của người lao động là điểm tựa lớn, khi nhiều công nhân tại Lào chấp nhận ở lại ăn Tết xa nhà để kịp trồng chanh dây, duy trì nguồn thu.

Bước ngoặt đến năm 2018, khi ông Đoàn Nguyên Đức gửi thư tay cho ông Trần Bá Dương. Sau cuộc gặp ngắn, Chủ tịch Trường Hải quyết định hỗ trợ HAGL 2.000 tỷ đồng, không kèm ràng buộc. Theo ông Đức, đây là khoản hỗ trợ mang tính sống còn, giúp tập đoàn có điều kiện tái cấu trúc và từng bước phục hồi.

Ông Đoàn Nguyên Đức (sinh năm 1962), thường được biết đến với biệt danh bầu Đức, hiện là Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Ông sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai, trong một gia đình đông anh em, tuổi thơ gắn liền với đói nghèo và những ngày đi chăn bò thuê để phụ giúp gia đình.