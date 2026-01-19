Loại cá chẳng tanh mà có mùi lạ, nghe tên đã thấy “thơm”, ngon chẳng kém cá hồi giá 200.000 đồng/kg, tốt cho sức khỏe

Loại cá được nhắc đến ở đây là cá quế, có tên khoa học là Tinca tinca L hay tên thường gọi là cá Tench, nguồn gốc từ châu Âu và Tây Á. Trên thân cá có vảy nhỏ màu vàng óng ánh, lớp da dày, 2 mắt nhỏ màu cam. Nhiều năm trở lại đây, cá quế được xem là loại cá đặc sản thu hút thực khách, giá cả dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg, đắt đỏ hơn so với các loại cá nước ngọt khác.

Cá quế là loại đặc sản thơm ngon bổ dưỡng, được các bà nội trợ tin dùng (Ảnh minh hoạ)

Ở Việt Nam, cá quế được nuôi trồng nhiều ở Hưng Yên, Hải Phòng… cho giá trị kinh tế cao. Nhiều người tiêu dùng cho biết thịt cá quế không chỉ thơm mà có vị ngọt lạ, thịt dày ít xương, có thể chế biến được nhiều món ăn ngon hấp dẫn như: cá quế hấp xì dầu, chiên nướng, gỏi, nấu lẩu, nấu canh chua... Trong đó, món cá quế hấp được đánh giá cao vì giữ được trọn vẹn hương vị tự nhiên. Dưới đây là một số lợi ích nổi bật của cá quế.

+ Giúp duy trì năng lượng, hỗ trợ miễn dịch

Cá quế nổi bật với hàm lượng protein chất lượng cao, chứa nhiều vitamin tổng hợp, niacin và các khoáng chất như canxi, kali, magie, selen. Những thành phần này giúp duy trì năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Với hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt loại cá này được mệnh danh là "thần hộ mệnh" của lá lách, dạ dày, hỗ trợ hệ tiêu hoá cực tốt (Ảnh minh hoạ)

+ Hỗ trợ tiêu hoá, là “thần hộ mệnh” của lá lách và dạ dày

Trong Đông y, cá quế được xếp vào nhóm thực phẩm có tính bình, không độc, vị ngọt. Cá đi vào tỳ vị, giúp bổ khí huyết, kiện tỳ ích vị, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu sắt, canxi. Dân gian xem cá quế là "thần hộ mệnh" của tỳ vị và dạ dày. Ăn cá này thường xuyên không chỉ có thể ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt mà còn làm đẹp da. Đối với những người tỳ vị hư hàn, chán ăn, cá quế có tác dụng giải cảm rất tốt.

+ Lượng đạm cao, ít calo giúp duy trì cân nặng

Hàm lượng protein của cá quế cao hơn cá diếc, cá Vũ Xương, cá chép bạc, cá chép, cá trắm cỏ, cá đen và các loại cá nước ngọt khác. Với nguồn đạm chất lượng cao từ cá quế giúp thục phẩm này rất bổ, không lo khó tiêu. Ngoài ra, hàm lượng chất béo của cá quế cũng chỉ đứng sau lươn sông và cá Vũ Xương trong các loài cá nước ngọt.

Đồng thời, cá quế cũng chứa nhiều vitamin A, E và cất canxi, sắt có lợi cho sức khỏe. Lượng calo trong thịt cá quế không cao, trung bình vào khoảng 117 kcal/100 gram, và giàu thành phần chống oxy hóa, là sự lựa chọn tuyệt vời cho các chị em đam mê ăn uống nhưng lại sợ béo phì.

Rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ cá quế, dù giá có thể lên đến 200.000 đồng/kg nhưng loại cá bổ dưỡng này luôn "cháy hàng" (Ảnh minh hoạ)

Cũng như các loại cá khác, cá quế cực tốt cho sức khỏe khi mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng, Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng khuyến cáo mọi người nên ăn 2 bữa cá mỗi tuần. Tuy nhiên, những người có bệnh lý nền, rối loạn tiêu hoá không nên ăn cá quá nhiều và cần có sự tư vấn của bác sĩ nếu muốn sử dụng để tránh tổn hại sức khoẻ.