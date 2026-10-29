Toàn cảnh vụ Mbappe bị cả Trung Quốc phẫn nộ

Trang Tài chính Sina đưa tin cầu thủ Kylian Mbappe đã vướng bê bối về phát ngôn khiến cả Trung Quốc dậy sóng. Trong một chương trình hồi tháng 4, anh đã đùa cợt về một bức ảnh chế, được cho là có nguồn gốc ở Trung Quốc. Tuy nhiên, lời bình luận bị cho là thiếu tôn trọng vị lãnh đạo xứ tỷ dân.

Đến ngày 27/10, đoạn video được lan truyền, khiến người dân Trung Quốc quay lưng với Kylian Mbappe và thậm chí còn ngừng phát sóng giải đấu La Liga.

Mbappe bị tẩy chay diện rộng

Theo Nhân dân Nhật báo, sau khi bị khán giả Trung Quốc tẩy chay, trên mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo, các chủ đề liên quan đến scandal của ngôi sao Real Madrid đạt hơn 2 tỷ lượt xem, cho thấy sự phẫn nộ lớn của khán giả xứ tỷ dân.

Trong đó, một số chủ đề nhận được hàng triệu lượt bình luận như "Mbappe biết cảm giác bị sỉ nhục nhưng không hiểu thế nào là tôn trọng" đạt 570 triệu lượt đọc, "Lời xin lỗi của Mbappe" đạt 490 triệu lượt xem, "Nhiều nền tảng gỡ bỏ nội dung về Mbappe" (130 triệu lượt), "Lời xin lỗi không thể cứu được Mbappe" (gần 100 triệu lượt đọc), "Phát ngôn của Mbappe về Trung Quốc" có 100 triệu lượt đọc.

Phát ngôn nhạy cảm về lãnh tụ Trung Quốc khiến Mbappe nhận hậu quả nặng nề.

Sự tẩy chay của khán giả Trung Quốc cũng tác động tiêu cực lên danh tiếng và các hoạt động thương mại của Mbappe. Tập đoàn nước giải khát Dongpeng Beverage trở thành đơn vị tiên phong tuyên bố hủy hợp đồng tài trợ với Mbappe. Hãng sữa Mengniu và nhà sản xuất phô mai Milkground tiếp tục tẩy chay ngôi sao người Pháp.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngừng phát sóng các trận đấu La Liga, trong khi chủ tịch giải đấu Javier Tebas phải công khai xin lỗi người hâm mộ Trung Quốc.

Làn sóng phẫn nộ còn dẫn đến phản ứng dây chuyền từ các nhà phát hành game Trung Quốc. Mbappe bị gỡ khỏi ít nhất 8 trò chơi bóng đá như FC Online, FC Football World, EFootball (PES), PES Online, PES Collection, Top Football Club, Football Master...

Các kênh chính thức của Adidas Trung Quốc thông báo ngừng bán áo đấu của Mbappe tại thị trường tỷ dân.

Mbappe còn bị xóa sổ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Nền tảng Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) đưa ra tuyên bố cho biết việc hợp tác nội dung với Mbappe bắt đầu từ năm 2024, nhưng đã hết hạn vào ngày 31/12/2024. Hiện tại, nền tảng này liên tục xem xét và gỡ bỏ các nội dung liên quan.

Khi tìm kiếm từ khóa "Mbappe" trên tài khoản Weibo của Tin tức CCTV và CCTV.com không cho kết quả nào, có thể thấy, cơ quan truyền thông uy tín bậc nhất Trung Quốc đã xóa các bài báo liên quan tới cầu thủ này.

Trang Hupu, vốn là cộng đồng khán giả nam lớn của Trung Quốc cũng xóa các bài viết về Mbappe. Cộng đồng bóng đá Dongqiudi cũng đang dần gỡ bỏ nội dung liên quan đến Mbappe. Các tài khoản người hâm mộ và của chính nam cầu thủ cũng bị hạn chế.

Từ khi sự cố xảy ra cho đến khi các thương hiệu chấm dứt hợp đồng, nền tảng gỡ bỏ nội dung, toàn bộ chuỗi hoạt động tại thị trường Trung Quốc hoàn tất trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Chỉ tính riêng những vụ hủy bỏ hợp tác ngay lập tức cũng khiến Mbappe thiệt hại 7 triệu euro mỗi năm.

Tờ Financial Times của Anh mô tả vụ scandal là "một sai lầm điển hình của một ngôi sao thể thao hàng đầu khi vượt qua lằn ranh đỏ của một thị trường khu vực".

Tờ báo dẫn lời một nhà phân tích kinh doanh thể thao tại Thượng Hải cho biết đội ngũ của Mbappe đã coi thị trường Trung Quốc là động lực tăng trưởng cốt lõi cho đế chế kinh doanh của anh trong hai năm qua.

Trong khi đó, tổng doanh thu tài trợ toàn cầu của Mbappe trong mùa giải này đạt khoảng 30 triệu USD, thì chỉ tính riêng các thương hiệu Trung Quốc đã đóng góp ít nhất 1/3. Sau khi bị chấm dứt hợp đồng quảng cáo, thiệt hại kinh doanh tiềm tàng có thể lên tới 100 triệu USD.

Vì một trò đùa tưởng chừng như vô hại, Mbappe mất hàng trăm triệu USD.

Trên Nhân dân Nhật báo, một bài viết bình luận: "Khi giới hạn bị vượt qua hoặc công chúng cảm thấy bị xúc phạm, mọi hào quang sẽ nhanh chóng tan biến, thậm chí người ta còn có thể phải đối mặt với phản ứng dữ dội", "Học cách tôn trọng các quốc gia và nền tảng văn hóa khác nhau là một bài học thiết yếu".

Tiền đạo của Real Madrid sau đó nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi, nói rằng phát biểu của anh là "thiếu suy nghĩ". Tuy nhiên, khán giả Trung Quốc không tha thứ, bởi Mbappe không đăng tải lời xin lỗi trên tài khoản Instagram với hơn 137 triệu người theo dõi của mình. Sau tranh cãi, anh cũng thoải mái đăng ảnh đi tham dự Lễ trao giải Quả bóng vàng.

Khán giả Trung Quốc bình luận: "Lời phản hồi của anh ta chỉ là động thái kiểm soát thiệt hại, chứ không phải sự hối lỗi chân thành".

Khán giả Trung Quốc không tha thứ cho Mbappe.

Lập trường cứng rắn của Trung Quốc khiến nhiều ngôi sao thiệt hại

Beijing Times bình luận vụ vạ miệng của Mbappe và cơn phẫn nộ của người Trung Quốc như sau: "Dù lợi ích thương mại có lớn đến đâu, chúng cũng không thể vượt qua phẩm giá quốc gia. Dù ngôi sao có nổi tiếng đến đâu, họ cũng không thể vượt qua giới hạn quốc gia".

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết: "Những lời nói và hành động làm tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc đương nhiên sẽ bị tất cả tầng lớp xã hội Trung Quốc phản đối".

Đây không phải lần đầu các ngôi sao, thương hiệu bị thị trường Trung Quốc tẩy chay do động chạm đến vấn đề chính trị nhạy cảm.

Năm 2021, H&M và nhóm thương hiệu thời trang quốc tế như Nike, Adidas, Burberry, Uniqlo chịu làn sóng tẩy chay lớn vì tuyên bố không sử dụng bông từ vùng Tân Cương do lo ngại vấn đề lao động. H&M khi đó bị gỡ khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc.

Năm 2018, hãng thời trang Ý Dolce & Gabbana vấp phải sự phẫn nộ dữ dội từ công chúng và nghệ sĩ Trung Quốc sau một video quảng cáo bị cho là kỳ thị cách ăn uống bằng đũa của người bản địa, dẫn đến việc show diễn lớn tại Thượng Hải phải hủy bỏ.

Các thương hiệu Coach, Versace và Givenchy từng vướng tranh cãi khi liệt kê Hong Kong, Ma Cao hoặc Đài Loan như các quốc gia độc lập, vi phạm nguyên tắc chủ quyền "một quốc gia" của Trung Quốc. Những làn sóng tẩy chay khiến các thương hiệu thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu bởi khán giả Trung Quốc có sức mua hàng hiệu rất lớn.

Các nghệ sĩ như Jang Nara, Dương Thừa Lâm, Điền Phức Chân (Hebe - thành viên nhóm nhạc nữ Đài Loan S.H.E) từng bị cấm sóng tại Trung Quốc trong thời gian dài vì những phát ngôn thiếu tôn trọng Trung Quốc.

Không ít nghệ sĩ bị Trung Quốc cấm cửa vì các phát ngôn "thiếu suy nghĩ".

Trong đó, Dương Thừa Lâm trả lời sai câu hỏi lịch sử và thể hiện sự ngây ngô vô cảm khi bình luận về một sự kiện chính trị khiến cô bị cấm hoạt động tại Trung Quốc đại lục suốt 7 năm.

Jang Nara trả lời phỏng vấn chỉ sang Trung Quốc khi cần kiếm tiền, bị cho là coi thường khán giả xứ tỷ dân. Từ "con cưng" bỗng trở thành tội đồ, nhiều năm qua cô không thể trở lại Trung Quốc.