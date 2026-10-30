Từ 6 triệu đồng khởi nghiệp, người phụ nữ trở thành giám đốc hợp tác xã nuôi con đặc sản, doanh thu 5 tỉ đồng/năm

Hợp tác xã đạt doanh thu từ 4-5 tỉ đồng/năm từ việc nuôi ba ba và cua đinh

Bà Trương Ánh Nguyệt - Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi (xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ) cho biết, hợp tác xã hiện có 32 thành viên, với tổng diện tích mặt nước nuôi khoảng 20.000m2. Trong đó, có khoảng 100.000 con ba ba bố mẹ và 10.000 con cua đinh bố mẹ.

Bà Trương Ánh Nguyệt - Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi (xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ). Ảnh: H.X

Mỗi năm, nơi đây bán ra từ 10.000-15.000 con ba ba bố mẹ và 1.000 con cua đinh bố mẹ, doanh thu đạt từ 4-5 tỉ đồng.

Chiến lược của HTX là tập trung phát triển đàn bố mẹ để bán con giống, sau đó sẽ thu mua, bao tiêu ba ba và cua đinh thịt cho khách hàng. Hợp tác xã còn tạo điều kiện cho khách mua con giống trả dần, đồng thời hướng dẫn kĩ thuật chăm sóc, phòng bệnh.

Nếu trước đây hợp tác xã phải chủ động tìm cách đưa sản phẩm ra thị trường Trung Quốc, trải qua nhiều khâu kiểm định thì nay thương lái đã tìm đến tận nơi thu mua.

Theo ước tính có khoảng 40% sản lượng sản phẩm của hợp tác xã được bán qua thị trường Trung Quốc và Campuchia.

Chiến lược của Hợp tác xã chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi là tập trung phát triển đàn bố mẹ để bán con giống, sau đó sẽ thu mua, bao tiêu ba ba và cua đinh thịt cho khách hàng. Ảnh: H.X

Bà Nguyệt mong muốn tiếp tục mở rộng số lượng thành viên và tìm thêm thị trường nước ngoài, giúp hoạt động chăn nuôi, tiêu thụ của hợp tác xã phát triển ổn định hơn.

Theo phóng viên tìm hiểu, riêng trang trại của bà Nguyệt có khoảng 3.000 con ba ba bố mẹ và hơn 300 con cua đinh bố mẹ, trọng lượng 10-40kg/con.

Trang trại nuôi ba ba, nuôi cua đinh này của bà Nguyệt được chia thành các khu nuôi riêng biệt đối với loại thương phẩm, sinh sản và dưỡng con giống.

Hợp tác xã chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi, Cần Thơ (địa phận tỉnh Hậu Giang cũ) do bà Nguyệt làm giám đốc hiện có 32 thành viên nuôi ba ba-con đặc sản giá trị kinh tế cao. Ảnh: H.X

Được biết, bà Nguyệt vận động thành lập hợp tác xã vào năm 2009, lúc này chỉ có 7 thành viên.

Do sự kiên nhẫn và mô hình dần đạt hiệu quả, số lượng thành viên đã tăng qua các năm.

Khởi nghiệp nuôi ba ba từ 6 triệu đồng

Bà Nguyệt kể, trước đây, bà sống bằng nghề làm vườn và mua bán trái cây từ miền Tây đi các tỉnh, thành phía Bắc. Tuy nhiên, gặp thua lỗ nặng, rồi rơi vào cảnh nợ nần, không còn vốn xoay xở.

Trong lúc khó khăn này, bà được một người quen hỗ trợ 6 triệu đồng và tìm hướng đi mới là mua bán ba ba.

Cụ thể là đi thu mua ba ba con ở miền Tây, rồi vận chuyển lên TP HCM và Hà Nội tiêu thụ.

Đến năm 1998, bà chuyển sang tự nuôi. Do lúc đầu nuôi chưa có kinh nghiệm nên 2.000 con giống ba ba bị hao hụt nhiều. Sau hai năm nuôi, khi xuất bán, bà không có lãi.

Không bỏ cuộc, bà tiếp tục tìm hiểu cách điều trị, học hỏi kinh nghiệm rồi tiếp tục mua 2.000 con giống để nuôi lại.

Khoảng một năm sau, đàn ba ba bắt đầu sinh sản, giúp bà có nguồn con giống bán ra thị trường với giá 12.000-15.000 đồng/con.

Trại nuôi của Hợp tác xã chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi. Ảnh: H.X

Đến năm 2007, bà Nguyệt nuôi thêm cua đinh, bởi bà nhận thấy cua đinh dễ nuôi, chủ yếu ăn ốc bươu vàng và loại này càng lớn bán càng có giá.

Nếu thị trường có giá thấp thì nuôi tiếp, chờ giá tăng bán hoặc để gây giống.

Hơn nữa, cua đinh nuôi sau khoảng 2 năm có thể đạt trọng lượng 4-5kg/con, trong khi ba ba thường đạt khoảng 1kg. "Tôi đang có con cua đinh nặng khoảng 40kg nuôi đã hơn chục năm rồi" - bà Nguyệt khoe.

Thấy mô hình nuôi ba ba và cua đinh đạt hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân ở nhiều nơi đã tìm đến bà Nguyệt học tập kinh nghiệm rồi làm theo.