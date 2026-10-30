TT Putin: Nga giữ liên lạc chặt chẽ với 'thiên tài' Elon Musk

Nga duy trì liên lạc với “thiên tài” Elon Musk

Ông Putin đưa ra nhận xét trên tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi ở Moscow. Tại đây, Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Nga Maksut Shadayev đã báo cáo với Tổng thống về những nỗ lực xây dựng hệ thống liên lạc vệ tinh phục vụ quân đội nước này trong cuộc xung đột với Ukraine, với mục tiêu tạo ra một mạng lưới có khả năng cạnh tranh với Starlink của SpaceX.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, ông Putin nhận xét: “Elon Musk là một thiên tài, ông ấy thực sự là một thiên tài”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/10 đã ca ngợi Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk là một “thiên tài”.

Nga đã phóng hơn 30 vệ tinh thuộc mạng lưới Rassvet đang được phát triển, con số còn rất khiêm tốn so với gần 10.000 vệ tinh mà SpaceX của Elon Musk đang vận hành.

“Mặc dù chúng ta mới chỉ bắt đầu những bước đi đầu tiên, nhưng chúng ta tự hào vì đã khởi động được dự án này và đang tự mình triển khai”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ Moscow đang duy trì liên lạc với tỷ phú Elon Musk và các đối tác Mỹ khác về hoạt động của các hệ thống vệ tinh.

“Chúng tôi đang giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ, trong đó có ông Musk, bởi điều rất quan trọng là các bên không cản trở lẫn nhau trên quỹ đạo, đồng thời duy trì một mức độ kỷ luật và trật tự nhất định”, ông Putin nói.

Những tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi Ukraine thông báo đã khôi phục quyền truy cập vào Starlink và Starshield, hệ thống vệ tinh dành cho mục đích quân sự của SpaceX, sau gần hai tuần gián đoạn khiến các hoạt động tác chiến của nước này gặp nhiều trở ngại.

Trong hơn 4 năm xung đột với Nga, Ukraine đã phụ thuộc đáng kể vào các hệ thống vệ tinh này để duy trì liên lạc trên chiến trường, triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và vận hành hệ thống phòng không. Tình trạng gián đoạn đã buộc lực lượng Ukraine phải hủy bỏ một số chiến dịch, đồng thời khiến việc đánh chặn các máy bay không người lái của Nga trở nên khó khăn hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận dịch vụ đã được khôi phục vào cuối tuần qua trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội vào chiều 24/10 theo giờ địa phương.

“Tốc độ kết nối hiện đã đạt mức cần thiết. Quá trình khôi phục bắt đầu từ đêm hôm trước và đến sáng nay, tốc độ đã đủ đáp ứng yêu cầu. Điều này rất quan trọng đối với hoạt động hậu cần ở tiền tuyến cũng như khả năng bảo vệ Ukraine trước các máy bay không người lái Shahed trang bị động cơ phản lực”, ông Zelensky cho biết.

Đối mặt bài toán bắt kịp Starlink của Elon Musk

Việc xây dựng mạng lưới Rassvet cho thấy Nga không chỉ muốn bổ sung một hệ thống liên lạc vệ tinh phục vụ quân sự, mà còn hướng tới hình thành hạ tầng internet vệ tinh độc lập, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Tuy nhiên, khoảng cách về quy mô và năng lực triển khai giữa Moscow và SpaceX vẫn còn rất lớn.

Theo kế hoạch được công bố, công ty hàng không vũ trụ Bureau 1440, đơn vị phát triển Rassvet và là công ty con của tập đoàn công nghệ X Holding, dự kiến đưa hơn 250 vệ tinh vào quỹ đạo để bắt đầu cung cấp dịch vụ từ năm 2027. Về dài hạn, mạng lưới này có thể đạt khoảng 900 vệ tinh vào năm 2035. Các vệ tinh hoạt động ở độ cao khoảng 800km, sử dụng công nghệ kết nối 5G phi mặt đất và liên kết laser giữa các vệ tinh để truyền dữ liệu.

Trong khi đó, lợi thế của SpaceX đã được củng cố qua nhiều năm đầu tư và triển khai liên tục. Theo bản cáo bạch công bố tháng 6/2026, tính đến ngày 31/3, SpaceX vận hành khoảng 9.600 vệ tinh Starlink băng thông rộng và di động trên quỹ đạo thấp, cung cấp dịch vụ cho khoảng 10,3 triệu thuê bao tại 164 quốc gia, vùng lãnh thổ và thị trường khác nhau. Đến tháng 10, SpaceX cho biết mạng lưới Starlink đã vượt 11.000 vệ tinh trên quỹ đạo thấp.

Khoảng cách này không đơn thuần nằm ở số lượng vệ tinh. Để xây dựng một mạng lưới có khả năng cạnh tranh, Nga còn phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán về năng lực sản xuất vệ tinh, công nghệ phóng, thiết bị đầu cuối, truyền dẫn dữ liệu và chi phí vận hành.

Việc duy trì một chòm vệ tinh quy mô lớn cũng đòi hỏi nguồn vốn dài hạn để thay thế những vệ tinh hết vòng đời, nâng cấp công nghệ và bảo đảm chất lượng dịch vụ. Đây là những lợi thế mà SpaceX đã tích lũy được nhờ khả năng tự phát triển tên lửa, tổ chức các đợt phóng với tần suất cao và kiểm soát phần lớn chuỗi hoạt động của mạng lưới.

Nga cũng không phải quốc gia duy nhất coi internet vệ tinh là một lĩnh vực cần đầu tư chiến lược. Trung Quốc đang đẩy nhanh các chương trình xây dựng chòm vệ tinh quỹ đạo thấp, trong đó có dự án Qianfan. Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, tính đến ngày 15/9/2026, mạng lưới Qianfan đã có 248 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo, hướng tới cung cấp dịch vụ băng thông rộng và truy cập internet.

Cuộc cạnh tranh này cho thấy internet vệ tinh đang vượt ra khỏi vai trò cung cấp kết nối tại những khu vực hạ tầng viễn thông mặt đất chưa phát triển. Với khả năng phục vụ cả khách hàng dân sự, doanh nghiệp và chính phủ, các mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp đang dần trở thành một loại hạ tầng chiến lược, gắn với an ninh thông tin, năng lực quốc phòng và chủ quyền công nghệ.

Đối với Nga, Rassvet vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một dự án viễn thông thông thường. Tuy nhiên, từ việc đưa những vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo đến xây dựng một mạng lưới đủ sức cạnh tranh với Starlink là chặng đường dài, đòi hỏi nguồn lực tài chính, năng lực công nghệ và khả năng triển khai bền bỉ trong nhiều năm.

Theo TASS