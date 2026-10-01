Bill Gates: AI đủ sức gây ra thảm họa khiến 1 tỷ người thiệt mạng

“AI chắc chắn đủ mạnh để tạo ra những sự kiện có thể khiến 1 tỷ người thiệt mạng”, ông Gates nói với NBC News. “Dù rất khó để đạt tới mức 100% nhân loại, chưa từng có loại vũ khí nào mạnh như sự kết hợp giữa những con người có ý đồ xấu và các công cụ AI mới nhất”.

Tỷ phú Bill Gates

Tranh luận về an toàn AI đã nóng lên trong những tuần gần đây, sau một loạt sự cố an ninh mạng nghiêm trọng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng kiểm soát các mô hình AI của những phòng thí nghiệm hàng đầu như OpenAI và Anthropic.

Tuần này, thông tin được tiết lộ cho thấy một hệ thống của OpenAI đã xâm nhập một website của cơ quan y tế công cộng Australia. Công ty có trụ sở tại San Francisco đã không báo cáo vụ tấn công cho chính phủ Australia trong nhiều tháng sau khi sự việc xảy ra, khiến Thủ tướng Anthony Albanese nhận định đây là điều “rõ ràng không thể chấp nhận được”.

Trong tháng này, Anthropic cho biết các tay súng Yemen, được cho là lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, đã tìm cách sử dụng mô hình Claude AI để phát triển phần mềm dẫn đường, điều khiển và định hướng cho tên lửa đạn đạo.

Bất chấp những lo ngại ngày càng gia tăng tại Thung lũng Silicon và sự phản đối ngày càng lớn của công chúng đối với công nghệ này, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn kiên quyết phản đối việc quản lý AI. Ông từng gọi những lo ngại về an toàn AI là một “trò lừa bịp” và bác bỏ điều ông gọi là “âm mưu toàn cầu hóa” nhằm kiểm soát công nghệ này.

Sam Altman của OpenAI và Dario Amodei của Anthropic đều phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tuần này, đồng thời kêu gọi Mỹ dẫn đầu một liên minh quốc tế nhằm xây dựng các tiêu chuẩn an toàn cho AI, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi làm chậm quá trình phát triển các hệ thống AI tiên tiến nhất.

Tuy nhiên, cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại New York trong tuần này không tạo ra bất kỳ cam kết đáng kể nào về việc kiềm chế công nghệ này.

Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 23/09 và dự kiến phát sóng vào cuối tuần này trên chương trình Meet the Press của NBC, ông Gates cho rằng Washington “chắc chắn” cần thông qua luật liên bang để thiết lập các biện pháp bảo vệ và cơ chế giám sát sự phát triển của AI.

Ông Gates chia sẻ “việc tự quản lý là không đủ”, cũng cho rằng luật pháp sẽ tạo thêm “một chút chi phí và thủ tục cho ngành”, nhưng “không làm chậm đáng kể những gì họ đang thực hiện”.

Ông Gates phân biệt giữa nguy cơ AI bị khủng bố hoặc các quốc gia bất hảo lạm dụng trong tương lai gần với những cảnh báo dài hạn về “rủi ro hiện hữu” từ các nhà hoạt động an toàn AI. Trong số này có cựu nhà nghiên cứu của Anthropic, Jacob Coxon, người cho biết nhiều nhà phát triển AI tin rằng công nghệ này có thể “giết chết tất cả chúng ta vào cuối thập niên này”.

Cảnh báo mới nhất của tỷ phú Gates được đưa ra chỉ một tháng sau khi ông kêu gọi các nhà hoạch định chính sách xác định một số công việc là “chỉ dành cho con người”, khi dự báo AI sẽ gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường lao động trong một bài luận dài 6,000 từ.