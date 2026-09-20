Elon Musk từng bị bạn học đánh đến nhập viện

Trong hồi ký Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age, phát hành ngày 15/9, người mẫu Maye Musk, 78 tuổi, dành nhiều phần kể về tuổi thơ của Elon Musk và những năm bà đồng hành cùng ba con trước khi họ thành công.

Maye Musk tại nhà riêng ở New York, tháng 9/2026. Ảnh: The Telegraph

Theo phần trích hồi ký được The Telegraph đăng tải, Maye nói bà "lo lắng cho Elon suốt thời thơ ấu" vì con trai cả khác hẳn hai em Kimbal và Tosca. Hai người em hướng ngoại, dễ kết bạn, còn Elon ít bạn, từ khoảng 6 tuổi thường vùi đầu vào sách hoặc trò chơi điện tử.

Elon còn có thói quen thức gần như cả đêm để đọc. Sau khi mẹ tắt đèn, cậu lẻn ra hành lang tiếp tục đọc sách, chỉ chợp mắt khi trời gần sáng. Vì vậy, mỗi sáng Maye rất khó đánh thức con đi học, có lúc phải mặc đồng phục cho Elon từ đầu đến chân khi cậu vẫn ngái ngủ.

Ở trường, giáo viên nhận xét Elon là đứa trẻ hay "mơ mộng". Cậu không giỏi thể thao, gặp khó khăn với những môn không hứng thú nhưng nổi trội ở vật lý và toán học. Những hoạt động yêu thích của Elon như đọc sách, sử dụng máy tính và lập trình đều có thể thực hiện một mình. Khả năng ghi nhớ khiến mẹ và các em gọi cậu là "bách khoa toàn thư", bởi Elon có thể trả lời nhiều câu hỏi bằng những gì từng đọc.

Sự khác biệt cũng khiến Elon gặp khó khăn trong quan hệ với bạn bè. Maye kể khi còn ở tuổi thiếu niên, con trai bị bắt nạt và có lần "bị đánh dã man đến mức phải nhập viện".

Maye Musk cùng con trai Elon tại California năm 2017. Ảnh: People

Maye cho biết bà nhận thấy khả năng khác thường của Elon từ khi con khoảng ba tuổi. Cậu bé đã biết tranh luận bằng lý lẽ, thậm chí khi nghe mẹ nói sẽ mua một số món đồ, Elon đề xuất cách mua khác để tiết kiệm hơn. Bà khi đó nghĩ con mình là "một thiên tài".

Tuy nhiên, Maye nói bà không thể dự đoán Elon sau này sẽ xây dựng nhiều công ty trị giá hàng tỷ USD. "Tôi biết thằng bé rất tài giỏi nhưng có những đứa trẻ tài giỏi chỉ ngồi trong tầng hầm và không bao giờ bước ra ngoài", bà nói.

Tuổi thơ của Elon còn trải qua nhiều biến động sau khi bố mẹ ly hôn. Năm 10 tuổi, cậu quyết định chuyển tới sống với cha, Errol Musk. Maye cho biết một phần nguyên nhân là Elon lo cha cô đơn, đồng thời nhà ông có hai bộ bách khoa toàn thư, thư viện và máy tính, những thứ bà khi ấy không đủ khả năng mua cho con. Maye nói Elon từng kể cuộc sống tại nhà cha rất khổ sở nhưng sách và máy tính giúp cậu có thể tập trung vào thế giới riêng.

Sau này, khi Elon học Đại học Pennsylvania, Maye mới cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra con trai bắt đầu tìm được những người thực sự phù hợp với mình. Trong một lần tới thăm, bà thấy Elon ngồi cùng ba người bạn trong lớp vật lý, vừa giải các công thức vừa cười lớn.

"Đó là một trong những lần đầu tiên tôi thấy con trai mình cười đùa với bạn bè", Maye viết.

Theo bà, khi trưởng thành, Elon tiếp tục tìm thấy những người có chung niềm đam mê khoa học và công nghệ. Mỗi lần tới văn phòng của con, Maye thường thấy Elon cùng đồng nghiệp nói chuyện bằng hàng loạt thuật ngữ và chữ viết tắt bà không hiểu. Tuy nhiên, điều khiến bà chú ý là họ vui vẻ và hiểu nhau.

Tính cách thiên về lý trí của Elon tiếp tục thể hiện khi ông cùng em trai Kimbal thành lập Zip2 năm 1995. Maye kể hai con có cách nhìn nhận vấn đề gần như đối lập. Bà lấy ví dụ về một nhân viên làm việc không hiệu quả. Elon cho rằng nếu một người không hoàn thành công việc thì nên bị sa thải. Kimbal lại chú trọng các mối quan hệ và muốn tìm hiểu nguyên nhân trước khi giúp nhân viên cải thiện.

Những khác biệt này khiến hai anh em thường xuyên mâu thuẫn trong giai đoạn xây dựng công ty. Theo Maye, họ đôi khi còn xô xát trước mặt nhân viên, khiến bà phải đứng ra can ngăn và tổ chức các cuộc họp gia đình để giải quyết bất đồng.

Elon và em trai Kimbal thời trẻ. Ảnh: Business Insider

Maye cũng hỗ trợ các con về tài chính trong những ngày đầu khởi nghiệp. Theo một phần khác của hồi ký được Business Insider trích dẫn, bà đưa Elon và Kimbal toàn bộ 10.000 USD tiết kiệm tích cóp trong 7 năm sống tại Toronto để trang trải các chi phí ban đầu, trong đó có tiền thuê văn phòng.

Thời điểm ấy, hai anh em ngủ tại văn phòng và tới YMCA để tắm. Khoảng 6 tuần một lần, Maye tìm chuyến bay rẻ nhất từ Toronto tới San Francisco. Bà thuê khách sạn gần văn phòng rồi giúp các con giặt quần áo, mua thực phẩm và thanh toán một số chi phí vì họ quá tập trung vào công việc để chăm sóc bản thân.

Hiện, ba người con của Maye đều theo đuổi sự nghiệp riêng. Elon lãnh đạo Tesla, SpaceX và sở hữu mạng xã hội X. Kimbal hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, thực phẩm và tham gia hội đồng quản trị Tesla. Tosca là nhà làm phim, đồng sáng lập nền tảng phim trực tuyến Passionflix.

Trong cuộc phỏng vấn với The Telegraph, Maye cho biết dù các con đều trưởng thành, bà vẫn không hết lo lắng. Với Elon, những tranh cãi và chỉ trích nhắm vào con trai những năm gần đây khiến bà khó chịu, đặc biệt khi gia đình phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề an ninh.

Elon bận rộn đến mức Maye cho biết bà ít khi nhắn hỏi con đang thế nào. Khi tới thăm, bà thường ngồi dự các cuộc họp của con, có những ngày kéo dài tới 23h. Gia đình vẫn cố gắng gặp nhau, gần đây nhất là dịp sinh nhật lần thứ 55 của Elon hồi tháng 6.

Maye hiện có 18 cháu, tính cả con của Elon, Kimbal và Tosca. Bà nói đằng sau hình ảnh công chúng nhiều tranh cãi, Elon vẫn là người con trai có phần vụng về trong giao tiếp xã hội mà bà biết từ nhỏ.