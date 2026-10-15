Vợ cũ kể Elon Musk cắt bảo hiểm khi con công khai là người chuyển giới

Theo lời bà, Musk từng nhờ bà nhắn với con rằng ông "sẽ luôn yêu con bé", rồi cắt bảo hiểm y tế của Vivian vào ngày hôm sau.

Justine là người vợ đầu tiên của Musk. Hai người kết hôn năm 2000, ly hôn năm 2008 và có 6 người con, trong đó con trai đầu lòng Nevada qua đời khi còn sơ sinh. Bà là một trong những nhân vật chính được phỏng vấn trong bộ phim dài khoảng 4 giờ, khai thác sự nghiệp và đời tư của tỷ phú.

Theo Justine, những bất đồng giữa Musk và Vivian xuất hiện từ khi con còn nhỏ. Bà mô tả người mẫu kiêm nhà hoạt động 22 tuổi là người "cứng đầu, ương bướng", công khai phản đối cha nhiều nhất trong số 5 người con.

Khi Vivian 6 tuổi, Musk từng hỏi con: "Trên thế giới này có người thắng và kẻ thua. Con muốn là người thắng hay kẻ thua?". Justine hiểu câu nói đó mang hàm ý con phải nghe lời và làm theo cha nếu không muốn trở thành người thất bại.

Vivian Jenna Wilson phát biểu tại hội nghịTeen Vogue Summit 2025 ở Los Angeles, Mỹ, ngày 20/9/2025. Ảnh: AFP

Gần đây, mâu thuẫn giữa hai cha con trở nên công khai khi họ nhiều lần chỉ trích nhau. Musk từng viết trên X rằng ông đã mất con vì "virus tư tưởng thức tỉnh", cách ông gọi những quan điểm tiến bộ mà mình phản đối. Justine nói phát ngôn này khiến Vivian đau lòng.

Theo bà, việc công khai quan điểm trước cả thế giới cũng là cách Musk cho con gái thấy ông nghĩ gì về cô. Justine nhận xét chồng cũ không cố gắng hàn gắn, bởi ông có xu hướng chấp nhận một mối quan hệ đã đổ vỡ thay vì tìm cách khôi phục.

Bà cũng phản đối việc Musk nhìn nhận con chuyển giới như mất đi một người con. Justine nhắc lại rằng hai người từng thực sự trải qua nỗi đau ấy khi Nevada qua đời lúc 10 tuần tuổi vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh năm 2002.

"Chúng tôi thực sự từng mất một người con. Còn điều đang diễn ra ở đây là một đứa trẻ đang trưởng thành", bà nhớ lại lời nói với chồng cũ.

Theo vợ cũ, Musk không cố gắng hàn gắn mối quan hệ với con gái chuyển giới, ông coi như không có người con này. Ảnh: AFP

Từ câu chuyện của Vivian, Justine cho rằng cha mẹ cần chấp nhận việc con có cuộc sống riêng và mình không còn giữ vị trí trung tâm như trước. "Nếu làm tốt vai trò cha mẹ, bạn sẽ dần lùi khỏi vị trí trung tâm trong cuộc sống của con. Điều đó kéo theo rất nhiều cảm xúc", bà nói.

Vivian bỏ họ Musk năm 2022, hiện hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Gần đây, cô tiếp tục thể hiện những quan điểm khác biệt với cha về trí tuệ nhân tạo.

Trong cuộc phỏng vấn với People hồi tháng 9, nhân dịp quảng bá chiến dịch mùa thu 2026 Born to disobey của thương hiệu Tây Ban Nha Desigual, Vivian nhấn mạnh cảm xúc và chủ ý của người sáng tạo làm nên giá trị nghệ thuật. Cô cho rằng AI loại bỏ những yếu tố ấy, thay bằng màu sắc và hình khối sao chép từ các tác phẩm khác.

Musk không tham gia phim tài liệu của Gibney, đạo diễn từng đoạt giải Oscar. Để khắc họa tỷ phú, nhà làm phim sử dụng những phát ngôn trước đây của ông.

Trước khi phim ra mắt, Musk công khai chỉ trích tác phẩm nhằm bôi nhọ mình. Luật sư của ông cũng đe dọa khởi kiện vì những nội dung mà phía tỷ phú cho là bóp méo sự thật. Musk hiện được chiếu tại một số rạp và sẽ ra mắt trên toàn nước Mỹ ngày 16/10.