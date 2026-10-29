Chốt giá vàng hôm nay ngày 29/10 giảm mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 29/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 29/10 giữ giá vàng miếng ở mức 142,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 29/10, giá vàng trong nước ngày 29/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 29/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 29/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 29/10, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10, giữ ổn định giá vàng miếng và giảm giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 29/10, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137,5 –141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 135,2 – 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 137,4 – 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 29/10 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 32 USD/ounce, xuống mức 4.023 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.067 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, nhưng vẫn giữ vững mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đã giảm giá sau thông báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu với kết quả 10-2, quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách.

Giới đầu tư cũng chờ đợi thông tin ước tính sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III của Mỹ, số liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần, được công bố vào tối 29/10 (giờ Việt Nam).

Chỉ số lạm phát thấp hơn có thể làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ giá vàng thông qua lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn và đồng USD yếu hơn. Ngược lại, áp lực giá cả dai dẳng và thông điệp chính sách cứng rắn sẽ củng cố kỳ vọng về việc thắt chặt hơn nữa và duy trì áp lực lên kim loại quý.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.023 USD/ounce (tương đương khoảng 126,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 29/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 29/10, giá vàng ngày 30/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.