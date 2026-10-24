Tỷ phú Elon Musk cáo buộc giới tinh hoa Ukraine rửa tiền và trục lợi từ chiến tranh

Ông Musk cáo buộc một phần viện trợ cho Ukraine đã được quay lại sử dụng tài trợ cho các chiến dịch chính trị ở Mỹ. Ảnh: GI.

Theo Elon Musk, có một khoảng cách nghiêm trọng giữa lợi ích của giới tinh hoa Ukraine và người dân bình thường.

Musk viết: "Những người thuộc tầng lớp trước đã trở nên rất giàu có nhờ hàng trăm tỷ USD đổ vào Ukraine, trong khi con cái của những người thuộc tầng lớp sau bị bắt đi lính để chết trong chiến hào".

Ông cũng lưu ý rằng một phần tiền nhận được từ người đóng thuế Mỹ "được hoàn trả thông qua nhiều kế hoạch rửa tiền và được sử dụng để tài trợ cho các chiến dịch chính trị ở Mỹ".

"Đây là lý do tại sao bạn thấy một số chính trị gia quan tâm đến Ukraine hơn là nước Mỹ!" - Elon Musk viết, có lẽ ám chỉ những nghị sĩ Mỹ đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì hạn chế viện trợ cho Ukraine.

Tờ Wall Street Journal gần đây đưa tin rằng nhà tỷ phú đã đích thân ra lệnh làm chậm tốc độ liên lạc quân sự cho binh lính ở Ukraine .

Tờ The Economist viết rằng với mệnh lệnh này, Elon Musk có thể đang cố gắng trừng phạt Ukraine vì các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga .

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 23/10 cho biết, hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink vẫn chưa hoạt động hoàn toàn tại Ukraine.

Ông nói, Kiev kỳ vọng SpaceX và chính quyền Mỹ sẽ dỡ bỏ các hạn chế, cho thấy quyết định có thể được đưa ra trong vòng 2-3 ngày hoặc muộn hơn.

Đồng thời, ông Zelensky cho biết, việc giao các tên lửa đánh chặn để phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo của Nga vẫn đang bị trì hoãn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu trước các phóng viên ngày 23/10, thông báo rằng chính Elon Musk đã dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động của phiên bản quân sự của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink tại Ukraine.

Cố vấn của ông Zelenskyy, Serhiy Beskrestnov, đã báo cáo về những vấn đề trong công việc, dẫn đến việc gián đoạn một số chiến dịch quân sự theo kế hoạch và gây cản trở công tác hậu cần.