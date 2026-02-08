Tỷ phú Bill Gates giờ ra sao sau một thập kỷ rời ngôi vị người giàu nhất thế giới và những lùm xùm với hồ sơ Epstein?

Tỷ phú Bill Gates giờ ra sao? Bill Gates giàu thứ mấy thế giới?

Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, là một trong những nhân vật góp phần đưa máy tính cá nhân và Internet trở nên phổ biến trên toàn cầu. Năm 2016, ông đứng đầu danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố, với khối tài sản ròng ước tính 75 tỷ USD.

Cũng trong năm này, tỷ phú Bill Gates và vợ khi đó là Melinda French Gates đã dành bức thư thường niên để nhấn mạnh các mục tiêu phát triển năng lượng sạch, hướng tới nền kinh tế không phát thải carbon và mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng cho người nghèo.

Một thập kỷ sau, hoạt động thiện nguyện vẫn giữ vị trí trung tâm trong các phát ngôn và hành động công khai của Bill Gates, với trọng tâm là xóa bỏ HIV, sốt rét và nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.

Trong một bài viết trên blog cá nhân năm 2025, ông khẳng định quyết tâm hiến tặng phần lớn tài sản: “Sau khi tôi qua đời, người ta có thể nói nhiều điều, nhưng tôi không muốn bị nhớ đến như một người ‘chết trong giàu có’. Có quá nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết, và tôi không nên giữ lại những nguồn lực có thể dùng để giúp đỡ người khác”.

Hiện nay, Bill Gates được xếp là người giàu thứ 17 thế giới, với giá trị tài sản ròng ước khoảng 105 tỷ USD theo Forbes.

Tỷ phú Bill Gates bị nhắc tên trong hồ sơ Epstein

Mới đây, khi hồ sơ Epstein nổi lên, tỷ phú Bill Gates bất ngờ bị réo tên khiến dư luận quan tâm vì từng có mối liên hệ với Epstein.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 4/2 trên kênh 9News Australia, nhà đồng sáng lập Microsoft thừa nhận: “Mọi giây phút tôi ở cạnh ông ta, tôi đều hối hận và xin lỗi”, khi đề cập đến việc từng tiếp xúc với Epstein.

Trước đó một tuần, Bộ Tư pháp Mỹ công bố loạt tài liệu mới liên quan đến cuộc điều tra Epstein, trong đó có các email trao đổi giữa ông ta và nhiều nhân vật nổi tiếng.

Trong một bản thảo email chưa được gửi, Jeffrey Epstein từng ám chỉ Bill Gates có quan hệ ngoài luồng. Theo nội dung bản thảo, Epstein cho rằng mối liên hệ giữa hai người xuất phát từ việc ông ta giúp vị tỷ phú Mỹ “mua thuốc để xử lý hậu quả sau các mối quan hệ với những cô gái Nga” hoặc đứng ra dàn xếp những “cuộc hẹn bất chính” với các phụ nữ đã có gia đình.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn kênh 9News Australia, ông Gates khẳng định bức email này “chưa bao giờ được gửi” và toàn bộ nội dung trong đó là “hoàn toàn sai sự thật”. Ông cũng bày tỏ sự khó hiểu trước động cơ của Epstein, đặt câu hỏi liệu người này có đang cố tình nhắm vào mình hay không.

Tỷ phú Bill Gates là ai?

Bill Gates (tên đầy đủ William Henry Gates III, sinh ngày 28/10/1955) là doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ, được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của kỷ nguyên công nghệ hiện đại.

Sinh ra và lớn lên tại Seattle, bang Washington, ông cùng Paul Allen đồng sáng lập Microsoft vào năm 1975, đặt nền móng cho cuộc cách mạng máy tính cá nhân với các hệ điều hành MS-DOS và Windows, đưa Microsoft trở thành tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới.

Gates từng giữ các cương vị Giám đốc điều hành và Chủ tịch Microsoft trước khi rút khỏi hoạt động điều hành thường nhật vào năm 2008 để tập trung cho công tác thiện nguyện. Ông nhiều năm liền nằm trong nhóm những người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 165 tỷ USD vào cuối năm 2024, xếp thứ 7 toàn cầu.

Thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, thành lập năm 2000, ông tập trung vào các lĩnh vực cải thiện sức khỏe toàn cầu, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ giáo dục, qua đó củng cố vị thế của mình không chỉ trong lĩnh vực công nghệ mà còn ở vai trò nhà từ thiện hàng đầu thế giới.

Trước đó, năm 1998, Bill Gates được tạp chí TIME nêu tên là 1 trong những người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Ông cũng nằm trong Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới 3 năm liền (2004, 2005, 2006) của tạp chí TIME.

Bên cạnh việc xếp ông vào danh sách tỷ phú, tạp chí Forbes còn đánh giá tỷ phú Bill Gates là 1 trong 5 người quyền lực nhất thế giới vào năm 2011.

Tỷ phú còn được nhận rất nhiều bằng tiến sĩ danh dự từ nhiều trường đại học trên khắp thế giới như Đại học Harvard, Đại học Waseda, Đại học Thanh Hoa, Đại học Cambridge...