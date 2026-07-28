5 vị trí cất tiền khiến gia chủ càng giấu càng nghèo

Vị trí đầu giường và dưới gối

Nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi, thường duy trì thói quen đặt tiền mặt dưới gối hoặc ở ngay đầu giường ngủ để tạo cảm giác an tâm và tiện lợi khi cần sử dụng. Họ tin rằng việc tiếp xúc gần gũi với tài sản sẽ giúp họ kiểm soát được tiền bạc tốt hơn và tránh bị kẻ gian dòm ngó.

Tuy nhiên, Theo phong thủy Tam Khoa, thói quen này lại ẩn chứa rất nhiều bất cập lớn. Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất có thể khiến cho tài lộc của gia đình bị đình trệ và suy giảm.

Về mặt sức khỏe

Giường ngủ là nơi con người trút bỏ mọi gánh nặng sau một ngày dài làm việc để tái tạo năng lượng. Cơ thể chúng ta khi ngủ sẽ giải phóng hơi ẩm, mồ hôi và tế bào chết vào không khí xung quanh nệm và gối.

Dù là tiền tiết kiệm gia đình hay "quỹ đen" cá nhân, việc lựa chọn nơi cất giữ tiền mặt tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố phong thủy và an toàn tài sản.

Tiền giấy khi bị ép dưới nệm hoặc gối trong thời gian dài sẽ hấp thụ lượng hơi ẩm này, dẫn đến tình trạng ẩm mốc, mục nát.

Ngoài ra, tiền mặt vốn là vật trung gian qua tay nhiều người nên nó chứa đựng một lượng vi khuẩn lớn, dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp hoặc dị ứng da cho người nằm ngủ.

Về góc độ phong thủy

Giường ngủ là khu vực mang năng lượng âm (yên tĩnh, nghỉ ngơi, tĩnh lặng) để nuôi dưỡng sinh khí cho con người. Ngược lại, tiền bạc đại diện cho năng lượng dương (sự vận động, sinh sôi, giao thương) và cần được lưu thông liên tục.

Việc đặt một nguồn năng lượng dương cực mạnh ngay dưới đầu nằm có thể trực tiếp phá vỡ sự cân bằng âm dương của phòng ngủ. Sự xung đột năng lượng này khiến cho gia chủ có thể dễ bị ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nhà bếp

Trong phong thủy Khâm Thiên, nhà bếp có mối liên hệ mật thiết với khả năng thu hút tiền bạc của gia chủ. Tuy nhiên, đây lại là nơi nấu ăn, tính Hỏa nhiều hơn, nên vậy bạn không nên cất giữ tiền ở khu vực này.

Để thu hút tài lộc vào bếp, bạn hãy đảm bảo khu vực này luôn sạch sẽ, ngăn nắp, tủ đựng thức ăn và tủ lạnh luôn đầy đủ thực phẩm tươi.

Túi quần áo cũ và tủ đồ ít dùng

Một thói quen phổ biến khác mà rất nhiều người trong chúng ta thường xuyên mắc phải là bỏ tiền lẻ hoặc tiền dự phòng vào túi áo khoác, quần tây hoặc trang phục giữ ấm mùa đông.

Một thói quen phổ biến khác mà rất nhiều người trong chúng ta thường xuyên mắc phải là bỏ tiền lẻ hoặc tiền dự phòng vào túi áo khoác, quần tây hoặc trang phục giữ ấm mùa đông.

Khi mùa đông qua đi hoặc khi thay đổi trang phục mới, những bộ quần áo này sẽ được gấp gọn và cất sâu vào trong tủ đồ mà không được kiểm tra kỹ lưỡng.

Nhiều người tự trấn an rằng việc để tiền như vậy giống như một khoản tích lũy bất ngờ, mang lại niềm vui nho nhỏ khi vô tình tìm thấy lại sau này. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng như vô hại này lại chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều điều không may mắn về tài chính của bạn.

Phòng tắm

Phòng tắm là một vị trí cần tránh tuyệt đối khi cất giấu tiền bạc. Trong phong thủy Tam Nguyên, nước là yếu tố mạnh nhưng phòng tắm lại được coi là nơi làm mất đi nhiều năng lượng.

Bởi dòng năng lượng Thủy tại đây có thể "rửa trôi" năng lượng tiền bạc, khiến tài chính của bạn có thể dễ bị hao hụt. Kể cả khi tiền được cất trong thùng chứa không thấm nước, năng lượng tiêu cực vẫn có thể bị ảnh hưởng.

Xét về mặt thực tế

Quần áo cất trong tủ lâu ngày rất dễ bị mối mọt, gián chuột gặm nhấm nếu không được bảo quản bằng các biện pháp chuyên dụng. Vì thế, nếu cất tiền mặt ở khu vực này lâu ngày có thể bị các loài côn trùng này phá hoại, dẫn đến tiền bị rách và mất giá trị sử dụng.

Phòng tắm là một vị trí cần tránh tuyệt đối khi cất giấu tiền bạc.

Đáng ngại hơn, khi chúng ta mang quần áo đi giặt máy hoặc giặt khô mà quên lục túi, nước và hóa chất tẩy rửa sẽ phá hủy hoàn toàn cấu trúc của tờ tiền.

Về mặt phong thủy

Theo quan điểm phong thủy, quần áo là vật che chở cho cơ thể con người, mang đậm dấu ấn năng lượng cá nhân của người mặc. Tuy nhiên, tủ quần áo là không gian đóng kín, thiếu ánh sáng và thường tích tụ khí tĩnh do ít khi được xáo trộn hay lưu thông không khí.

Tiền bạc bị bỏ quên trong túi quần áo cũ sẽ bị ở trong luồng khí tù đọng này, biểu thị cho trạng thái tài sản không sinh sôi nảy nở.

Điều này có thể ảnh hưởng đến vận thế tài lộc của gia chủ, khiến cho các cơ hội kiếm tiền bị kém may mắn.

Dưới gầm giường

Tương tự như dưới nệm, gầm giường là môi trường tối tăm, ẩm ướt, dễ khiến tiền bị ẩm mốc. Hơn nữa, theo quan niệm phong thủy, sự hiện diện của tiền bạc quá nhiều dưới gầm giường còn có thể gây ra mâu thuẫn, ảnh hưởng không tốt tới vận khí của gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.