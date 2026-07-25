Tỷ giá USD hôm nay 25/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' tăng bật

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF chốt tuần ở mức 101,46 điểm, cao nhất từ cuối tháng 3/2025 đến nay.

Tỷ giá tiền tệ thế giới, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,06%, xuống còn 1,1369 USD/EUR; còn so với đồng yên Nhật USD giảm 0,02% so với đồng USD, xuống còn 163,81 JPY/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 101,46 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do tăng bật. Yên Nhật, đồng EUR có biến động trái chiều.

Đồng USD hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6 nhờ giá dầu tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran làm gia tăng lo ngại lạm phát. Trong khi đó, đồng yên Nhật dao động gần mức thấp nhất trong 40 năm dù Chính phủ Nhật Bản nhiều lần khẳng định sẵn sàng can thiệp thị trường. Đồng EUR cũng suy yếu sau khi ECB giữ nguyên lãi suất nhưng để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 9.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 25/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 11 đồng so với phiên giao dịch trước, duy trì ở vùng 25.283 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.069 đồng mua vào và bán ra giữ nguyên 26.497 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 25/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 25/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 25/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,100-26,510 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 115 đồng chiều mua vào và giảm 20 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.963-26.503 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,130-26,510 đồng/USD, ổn định giá cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 25/7/2026, khảo sát lúc 10h08 bật tăng với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.303 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.403 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 25/7, biến động trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,183.09-30,721.59 đồng/EUR, ổn định so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.063-30.783 đồng/EUR, đã giảm 358 đồng chiều mua vào và tăng 52 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,454-30,884 đồng/EUR, đã tăng 5 đồng chiều mua vào và tăng 8 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 25/07/2026 khảo sát lúc 10h13 hiện đang được mua vào là 29.848 và bán ra là 29.968 đồng, giảm mạnh so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay giữ nguyên mức giá so với ngày hôm qua, ở mức 155.02-165.72 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên ở mức 155,15-166,65 đồng/JPY, giảm nhẹ cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước. Tại BIDV đồng Yên tăng nhẹ 5 đồng chiều mua vào và tăng 7 đồng chiều bán ra so với giá của ngày hôm qua, ở vùng 156.29-166.01 đồng/JPY.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, tỷ giá USD trên thị trường ngoại hối cũng có nhiều biến động, tăng bật so với các đồng tiền chủ chốt. Tình hình đó cũng ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ trong nước. Dù biến động với biên độ hẹp, tuy nhiên giá USD cả khối ngân hàng và thị trường tự do đều đã tăng giá. Tuy nhiên, nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.