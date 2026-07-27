Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thị trường. (Ảnh minh họa)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 27/7, lúc 8h28', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng lên 139-143 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 140,3-144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng tăng 1,4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt hơn 1,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán so với kết tuần qua, mua - bán ở mức 140,3-144,2 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 138,8-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,9-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 6h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.051,7 USD/ounce, đi ngang.

Giá vàng thế giới tuần qua phục hồi, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce khi lực mua bắt đáy và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt. Đà tăng bị hạn chế bởi thị trường lao động Mỹ vẫn vững mạnh. Đồng USD duy trì sức mạnh và lo ngại lạm phát khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất ở mức cao tiếp tục gia tăng.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.053 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.055 USD/ounce.