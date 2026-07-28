Giá điện khí tăng mạnh, cao nhất hơn 3.400 đồng/kWh

Giá điện khí năm 2026 tăng hơn 11% so với năm 2025

Theo quy định tại Điều 1 của Quyết định, khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí thiên nhiên (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT) dao động từ 0 đến 3.410,64 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đó, mức giá tối đa (trần khung giá) được phê duyệt là 3.410,64 đồng/kWh.

Như vậy, so với năm trước, giá trần đã tăng từ 3.069,38 đồng/kWh lên 3.410,64 đồng/kWh, tương ứng mức tăng khoảng 11,1%.

Bộ Công Thương cũng công bố chi tiết các thông số cơ sở được sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện này.

Cụ thể, công suất tinh của nhà máy điện chuẩn làm căn cứ tính toán là 1.008.104 kW; suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 6.542,96 BTU/kWh. Về thông số nhiên liệu, giá nhiên liệu chính (khí thiên nhiên) được tính ở mức 11,98 USD/triệu BTU; cước phí vận chuyển nhiên liệu chính đến nhà máy là 1,87 USD/triệu BTU.

Tỷ giá quy đổi được áp dụng trong phương án tính toán là 26.378 đồng/USD.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các nguồn điện sử dụng khí đến năm 2035 dự kiến đạt khoảng 51.724 MW, trong đó điện khí LNG nhập khẩu chiếm khoảng 36.324 MW, điện sử dụng khí trong nước đạt khoảng 7.900 MW và khoảng 7.500 MW dự phòng phát triển trong giai đoạn 2031-2035.

Trong giai đoạn 2025-2030, Quy hoạch cũng đặt mục tiêu đưa vào vận hành 15 nhà máy điện LNG và giai đoạn 2031-2035 thêm 6 nhà máy. Đến năm 2030, công suất điện LNG dự kiến đạt 22.524 MW, chiếm khoảng 9,5-12,3% tổng công suất hệ thống.

Về dài hạn, đến năm 2050, các nhà máy LNG sẽ từng bước chuyển sang sử dụng hydrogen hoặc đốt kèm hydrogen, với tổng công suất dự kiến từ 28.663 MW đến 39.717 MW, tương đương khoảng 3-5% tổng công suất hệ thống.