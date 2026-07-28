Tỷ giá trung tâm lập kỷ lục

Đây là phiên thứ ba liên tiếp Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm USD/VND, qua đó vượt đỉnh cũ 25.298 đồng được thiết lập cuối tháng 8 năm ngoái. Đà tăng bám sát diễn biến chỉ số DXY khi thước đo sức mạnh đồng bạc xanh đã nhích 0,2% so với cuối tuần trước, lên mức cao nhất một năm.

Việc nhà điều hành nâng tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục cho thấy áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu, đồng thời mở thêm dư địa biến động cho tỷ giá tại ngân hàng thương mại.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước cập nhật hàng ngày và tính toán dựa trên diễn biến tỷ giá thị trường liên ngân hàng, rổ tiền tệ các đối tác thương mại lớn, cân đối vĩ mô và mục tiêu chính sách. Đây là tham chiếu để các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá giao dịch thực tế trong biên độ 5%. Theo quy định này, các nhà băng hôm nay được mua bán USD trong vùng 24.040 - 26.571 đồng.

Ngay sau tín hiệu của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng tăng tỷ giá vài chục đến vài trăm đồng, nhưng vẫn thấp hơn kỷ lục cũ khoảng 30 đồng.

Vietcombank, MB, Eximbank, Sacombank... đang giao dịch quanh 26.140 - 26.540 đồng. VietinBank là bên điều chỉnh mạnh nhất khi nâng giá mua mỗi đôla Mỹ thêm 188 đồng so với cuối ngày hôm qua, lên 26.153 đồng. Giá bán ra tại đây cũng tăng gần 30 đồng, lên 26.533 đồng.

Trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM sáng nay chưa thay đổi giá, vẫn giao dịch quanh 26.400 - 26.420 đồng.

Theo dự báo của một số ngân hàng quốc tế và nhóm phân tích, tỷ giá trong quý này sẽ dao động quanh 26.500 đồng và nhiều khả năng hạ nhiệt dần.

"Trong trung hạn, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tiền đồng sẽ tương đối ổn định nhờ các yếu tố nền tảng tích cực và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ tỷ giá trong biên độ giao dịch cho phép", chuyên gia của Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) nhận định.

Tại họp báo đầu tháng này, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết tỷ giá và thị trường ngoại tệ thời gian qua chịu áp lực từ diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế và thách thức, khó khăn trong nước. Quan điểm của cơ quan này là điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thu những cú sốc bên ngoài và kết hợp nhiều công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, kinh tế vĩ mô cũng như kiểm soát lạm phát.