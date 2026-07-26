Tỷ giá USD hôm nay 26/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' nối dài đà tăng

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF chốt tuần ở mức 101,47 điểm, đã tăng 0,69% trên tuần.

Trong tuần qua, đồng USD tăng tuần thứ tư liên tiếp nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trước căng thẳng Mỹ - Iran và kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng. Giá dầu tăng mạnh, có thời điểm dầu Brent vượt 100 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và hỗ trợ sức mạnh của đồng bạc xanh. Đồng EUR suy yếu, trong khi đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực do chênh lệch lãi suất và tác động từ giá năng lượng. Dù giữa tuần USD đi ngang, đồng tiền này vẫn giữ ở vùng giá cao nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Fed chưa sớm nới lỏng chính sách. Kết thúc tuần, USD vẫn duy trì vị thế vững chắc, với xu hướng thời gian tới phụ thuộc vào kết quả cuộc họp Fed, các dữ liệu kinh tế Mỹ và diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 26/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước duy trì ở vùng 25.283 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.069 đồng mua vào và bán ra giữ nguyên 26.497 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 26/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 26/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 26/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,100-26,510 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD cũng đi ngang so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.963-26.503 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,130-26,510 đồng/USD, ổn định giá cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 26/7/2026, khảo sát lúc 07h53 bật tăng với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.303 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.403 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 26/7, cũng đi ngang tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,183.09-30,721.59 đồng/EUR, ổn định so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.063-30.783 đồng/EUR, không biến động so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,454-30,884 đồng/EUR, giữ nguyên giá bán so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 26/07/2026 khảo sát lúc 07h56 hiện đang được mua vào là 29.848 và bán ra là 29.968 đồng, giảm mạnh so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay giữ nguyên mức giá so với ngày hôm qua, ở mức 155.02-165.72 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên ở mức 155,15-166,65 đồng/JPY, ổn định giá bán so với phiên trước. Tại BIDV đồng Yên cũng ổn định giá bán so với giá của ngày hôm qua, ở vùng 156.29-166.01 đồng/JPY.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, tỷ giá USD trên thị trường ngoại hối cũng có nhiều biến động, tăng bật so với các đồng tiền chủ chốt. Tình hình đó cũng ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ trong nước, giá USD cả khối ngân hàng và thị trường tự do đều đã tăng giá, nhưng biến động với biên độ hẹp. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.