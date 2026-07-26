Chốt giá vàng hôm nay ngày 26/7 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 26/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 26/7 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 141,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 26/7, giá vàng trong nước ngày 26/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 26/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 26/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 5,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 26/7, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 4 triệu đồng/lượng và mức giảm 6 triệu đồng/lượng chiều mua bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 10 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/7, chốt tuần giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: LĐO.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 26/7, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138,5 –142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,9 – 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 26/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 26/7 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.053 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.055 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch nhiều biến động, chốt tuần dưới mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tuần tới còn nhiều biến động khi thị trường bước vào giai đoạn nhạy cảm với quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Khảo sát mới nhất của một trang chuyên về kim loại quý với 18 chuyên gia Phố Wall cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế. Chỉ 4 người, tương đương 22%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Có 7 chuyên gia, chiếm 39%, cho rằng giá sẽ giảm; 7 người còn lại nhận định thị trường tiếp tục đi ngang. Kết quả này phản ánh lo ngại rằng giá vàng khó hình thành một xu hướng tăng rõ ràng khi triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ còn nhiều bất định.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân tỏ ra lạc quan hơn. Trong 249 người tham gia khảo sát trực tuyến, 147 người, tương đương 59%, kỳ vọng giá vàng tăng. Có 48 người dự báo giá giảm và 54 người cho rằng vàng sẽ tiếp tục tích lũy. Sự khác biệt giữa hai nhóm cho thấy mốc 4.000 USD/ounce đang đóng vai trò quan trọng đối với tâm lý thị trường.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.053 USD/ounce (tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 26/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 11,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 26/7, giá vàng ngày 27/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.