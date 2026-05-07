Quả đặc sản, quả "tiến vua" chín sớm ở Hải Phòng, dân xã mới này đang "hốt bạc", bẻ đến đâu thương lái khuân đi hết

U trứng trắng - giống vải sớm đặc biệt, luôn ''cháy hàng" mỗi khi vào mùa

Anh Phạm Văn Tân, thôn Tú Y, xã Hà Đông (trước đây thuộc xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà cũ) đang trồng khoảng 300 gốc vải giống u trứng trắng có tuổi đời từ 25 - 30 năm.

Đây là giống vải đặc biệt khá thích hợp với chất đất trong vùng, nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc khoa học nên vườn vải của gia đình anh Tân luôn bảo đảm năng suất và chất lượng.

Theo anh Tân, giống vải u trứng trắng là giống đang được thị trường yêu chuộng, khác hẳn với các giống vải như u gai, u tàu...

Giống vải u trứng trắng có nhiều đặc điểm nổi bật và rất riêng nên dù có mang cây vải đi đâu để trồng cũng khó đạt được chất lượng như tại vùng đất gốc Hà Đông.

Quả vải u trứng trắng có kích thước to như quả trứng gà, khi chín có màu đỏ hồng, ăn có vị ngọt thơm, hấp dẫn, cùi dày.

Đó là những đặc điểm nổi bật làm nên thương hiệu riêng cho vải sớm Hà Đông. Những người sành ăn luôn "săn lùng" mua giá cao để thưởng thức và làm quà biếu đầu vụ.

Những chùm vải đầu tiên trong vườn nhà anh Phạm Văn Tân, thôn Tú Y, xã Hà Đông, TP Hải Phòng đang được thu hoạch. Ảnh: Thu Thuỷ

Sản lượng vải sớm ít, yêu cầu kỹ thuật cao

Theo các hộ dân trồng vải ở Hà Đông, giống vải u trứng trắng là giống vải chín sớm, thời điểm ra hoa, đậu quả phụ thuộc nhiều vào thời tiết, yêu cầu kỹ thuật cao, tỉ lệ đậu quả không nhiều nên ít người trồng hơn giống vải khác.

Nhờ kiên trì học hỏi và đầu tư đúng cách, vườn vải của gia đình anh Tân năm nào cũng đạt năng suất cao.

Bình quân mỗi năm thu về trên 3 tấn vải quả, những năm trước trận bão lụt năm 2024, gia đình anh còn thu được khoảng 7 tấn quả vải sớm.

Do áp dụng kỹ thuật đúng cách nên vườn vải sớm của gia đình anh Phạm Văn Tân, thôn Tú Y, xã Hà Đông, TP Hải Phòng luôn nhiều quả và sáng mã. Ảnh:Thu Thuỷ

Giá vải u trứng trắng đang được các tiểu thương thu mua tại vườn với mức giá dao động từ 80.000 – 90.000 đồng/kg, thậm chí vào những ngày đầu tiên, giá có thể lên đến 110.000 – 120.000 đồng/kg.

Ngoài trồng vải anh Tân còn trồng táo lê Đài Loan, chanh, quất các loại. Với giá bán như hiện nay, trừ mọi chi phí gia đình anh Tân cũng thu về trên 500 triệu đồng/ năm.

Cũng giống như gia đình nhà anh Tân, gia đình nhà ông Trịnh Xuân Liểu, thôn Vĩnh Ninh cũng có 1,5 mẫu vải giòng u trứng trắng. Năm nay, do chăm sóc tốt quả vải to, chín sớm, ông Liểu bán hết từ 2 tuần trước.

Giá vải u trứng trắng năm nay cao nhất trong các năm, thời điểm ông Liểu bán giá vải vẫn đạt 120.000 đồng/kg, cao hơn chính vụ từ 3 -3,5 lần. Trừ mọi chi phí chăm sóc, ông Liểu thu về khoảng 200 triệu đồng. Giá trị kinh tế từ cây vải sớm cao hơn rất nhiều cây trồng khác.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Hà Đông đến thăm vườn vải của gia đình anh Phạm Văn Tân. Ảnh: Thu Thuỷ

Trao đổi cùng PV báo điện tử Dân Việt, ông Lê Đình Minh - Chủ tịch Hội Nông dân Xã Hà Đông cho biết, năm nay vải sớm có mẫu mã đẹp, quả tương đối đồng đều, chất lượng tốt nên được thị trường ưa chuộng.

Xã Hà Đông hiện nay có khoảng hơn 1.600 ha diện tích nông dân trồng vải sớm. Toàn xã có 30 vùng trồng vải được cấp mã số xuất khẩu với diện tích trên 500 ha.

Đến nay, Hà Đông đang trở thành vùng trồng vải sớm lớn nhất của thành phố Hải Phòng, với diện tích hơn 1.600 ha. Sản lượng mỗi năm đạt trên 20.000 tấn, tạo nên vùng chuyên canh quy mô lớn. 100% số diện tích vải sớm của xã được sản xuất theo quy trình VietGAP, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Anh Tân nhân giống vải từ việc chiết cành vải, vừa nhanh có quả vừa duy trì được giống vải quý trong vườn. Ảnh: Thu Thuỷ

Vải sớm Hà Đông không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước mà còn xuất khẩu thuận lợi, đặc biệt sang thị trường các nước. Tại các thành phố lớn như, Quảng Ninh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, vải sớm luôn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Gia đình anh Phạm Văn Tân, thôn Tú Y, xã Hà Đông là một trong những hộ nông dân tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế gia đình từ trồng cây, đặc biệt là cây vải sớm. Anh Tân giúp đỡ nhiều gia đình trong việc nhân giống và chăm bón cây vải u trắng tại địa phương.

Ngoài kênh tiêu thụ truyền thống, năm nay quả vải sớm Hải Phòng tiếp tục được đẩy mạnh lên các sàn thương mại điện tử. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc đã giúp người tiêu dùng cả nước dễ dàng tiếp cận với đặc sản vải sớm của thành phố Cảng.