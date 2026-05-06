Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 162,000 Bán 165,000

BTMH Mua 162,000 Bán 164,900

Tỷ giá

USD Mua 26,096 Bán 26,366

EUR Mua 29,986 Bán 31,567

Giá vàng hôm nay 6-5: Bật tăng trở lại sau phiên giảm sâu

Sự kiện: Giá vàng

Sau một phiên lao dốc mạnh, giá vàng thế giới đã đảo chiều tăng trở lại trong sáng ngày 6-5.

Giá vàng hôm nay nóng lên

Giá vàng hôm nay nóng lên

Sự phục hồi diễn ra khi giá dầu thô neo ở mức cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khiến lãi suất trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư.

Khoảng 6 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.550 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD so với mức chạm đáy trong đêm trước (4.530 USD/ounce) .

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường vàng là quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Ngân hàng này đã nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên mức 4,35%. Động thái này phản ánh lo ngại ngày càng lớn về áp lực lạm phát khi giá năng lượng tăng cao và nguồn cung toàn cầu gặp khó khăn.

Tâm điểm chú ý toàn cầu vẫn hướng về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột Mỹ-Iran và tình hình an ninh quanh eo biển Hormuz. Sự bất ổn kéo dài tại khu vực này đã đẩy giá năng lượng lên cao, tác động mạnh đến giá vàng.

Giới phân tích nhận định rủi ro địa chính trị thường hỗ trợ giá vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, cú sốc từ giá dầu giao tháng 6 ở mức cao 103,9 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát, từ đó thúc đẩy kỳ vọng lãi suất cao hơn và sẽ tạo áp lực lên giá vàng trong tương lai.

Giá vàng hôm nay 6-5: Bật tăng trở lại sau phiên giảm sâu - 2

Cùng Vietjet tận hưởng mùa hè 2026 với hàng triệu vé khuyến mại giảm 100% trong 3 ngày vàng 5/5 – 7/5/2026
Cùng Vietjet tận hưởng mùa hè 2026 với hàng triệu vé khuyến mại giảm 100% trong 3 ngày vàng 5/5 – 7/5/2026

Chào hè rực rỡ, Vietjet dành tặng tới 11 triệu vé bay Deluxe, Eco giảm tới 100% trong 3 ngày vàng khuyến mãi từ 05/05 đến 07/05/2026 tại website...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/05/2026 06:18 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN