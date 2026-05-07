Giá xăng dầu hôm nay 7/5: Giảm mạnh về dưới 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm mạnh, về dưới 100 USD/thùng, mức thấp nhất trong hai tuần qua, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận về mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột.

Theo một nguồn tin từ Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải, Mỹ và Iran đang tiến gần tới việc thống nhất một bản ghi nhớ dài 1 trang nhằm chấm dứt chiến sự và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn trong tương lai.

Phía Iran vẫn đang xem xét đề xuất của Mỹ và sẽ chuyển phản hồi tới Pakistan sau khi hoàn tất quá trình đánh giá. Trước đó, Tehran tuyên bố chỉ chấp nhận một thỏa thuận “công bằng và toàn diện” với Mỹ.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho biết, Washington đang chờ phản hồi từ Tehran về một số vấn đề then chốt trong vòng 48 giờ tới. Dù chưa có điều gì được thống nhất chính thức nhưng các nguồn tin nhận định đây là thời điểm hai bên tiến gần nhất tới một thỏa thuận kể từ khi xung đột bùng phát.

“Ngày càng có nhiều người tin rằng khả năng eo biển Hormuz mở cửa trở lại là rất lớn, bất kể Mỹ có đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran hay không”, chuyên gia phân tích cấp cao Phil Flynn tại Price Futures Group nhận định.

Theo các chuyên gia, kỳ vọng về việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới là yếu tố chính kéo giá dầu đi xuống. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng trước những phát biểu cho thấy tiến trình đàm phán còn nhiều trở ngại.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Giới phân tích cho rằng, ngay cả khi đạt được thỏa thuận, thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng cần thời gian để ổn định trở lại. Quá trình khôi phục hoàn toàn các dòng chảy thương mại có thể kéo dài từ 6 - 8 tuần do đặc thù của hoạt động vận tải biển và chuỗi cung ứng năng lượng.

Trước đó, việc gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát đã khiến nguồn cung dầu thô bị thắt chặt, đẩy giá dầu tăng cao, có thời điểm lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022. Tình trạng này cũng khiến dự trữ dầu và nhiên liệu toàn cầu suy giảm đáng kể.

“Ngay cả một thỏa thuận từng phần cũng có thể tạo điều kiện để hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz từng bước được nối lại, qua đó góp phần hạ nhiệt giá năng lượng trong thời gian tới”, chuyên gia phân tích Pavel Molchanov của Raymond James, nhận định.

Liên quan đến nguồn cung, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng dự trữ dầu thô của nước này tiếp tục giảm 2,3 triệu thùng trong tuần qua, xuống 457,2 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 3,3 triệu thùng của các nhà phân tích trong một cuộc khảo sát của Reuters.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 29/4, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít, tăng 792 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít, tăng 871 đồng/lít..

Dầu diesel không cao hơn 28.172 đồng/lít, tăng 1.475 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 20.027 đồng/kg, tăng 1.216 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.