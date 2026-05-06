Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/5: DXY dao động trong biên độ hẹp, thị trường chợ đen giảm gần 100 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/5 trên thế giới dao động trong biên độ hẹp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động giằng co trong phiên vừa qua, hiện giảm nhẹ về ngưỡng 98,14 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Trong một lưu ý gửi tới khách hàng, các nhà phân tích tại ING cho biết, tâm điểm hiện đổ dồn vào dữ liệu hoạt động ngành dịch vụ tháng 4 với câu hỏi "liệu kỳ vọng giá bán có đang tăng lên hay không". Trong kịch bản tăng, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể bị kéo nhiều hơn về phía ổn định giá, điều này sẽ ngụ ý một xu hướng nghiêng về lập trường chính sách hạn chế hơn.

Trụ cột còn lại trong nhiệm vụ kép của Fed - dữ liệu việc làm, sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong phiên vừa qua đang đổ dồn về những diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Các nhà giao dịch đặc biệt quan tâm đến các dấu hiệu cho thấy chiến dịch hộ tống tàu thương mại của Mỹ — được biết đến với tên gọi "Project Freedom" (Dự án Tự do) — có thể đang bắt đầu nới lỏng sự kiểm soát gắt gao của Iran đối với eo biển Hormuz.

Cụ thể, gã khổng lồ vận tải biển Maersk vừa xác nhận một tàu chở phương tiện mang cờ Mỹ (tàu Alliance Fairfax) do công ty con Farrell Lines vận hành, đã rời khỏi Vịnh Ba Lan an toàn thông qua tuyến đường thủy chiến lược này. Đáng chú ý, chuyến hành trình được thực hiện dưới sự bảo vệ trực tiếp từ các khí tài quân đội Mỹ. Đây được xem là một bước thử nghiệm quan trọng trong nỗ lực của Washington nhằm khôi phục hoạt động giao thương tại một trong những hành lang hàng hải nhạy cảm nhất thế giới, sau nhiều tháng bị đình trệ do xung đột.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu nỗ lực của Mỹ có dẫn đến việc mở cửa lại bền vững eo biển hay không, một tuyến đường vận chuyển khoảng một phần năm dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, đã bị phong tỏa thực tế trong cuộc chiến Iran kéo dài hơn hai tháng.

Lực lượng Mỹ và Iran đã phát động các cuộc tấn công mới ở Vịnh vào đầu tuần khi cả hai bên tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

Các cuộc tấn công đã làm rung chuyển lệnh đình chiến vốn đã mong manh và làm tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài, điều đã đẩy giá dầu tăng cao và gây ra lo ngại về một đợt tăng giá lạm phát. Căng thẳng leo thang hơn nữa sau khi các cuộc tấn công của Iran được cho là nhắm vào cơ sở hạ tầng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bao gồm một nhà ga dầu ở thành phố cảng Fujairah.

Thị trường đã chuyển sang đồng USD như một nơi trú ẩn an toàn trong suốt cuộc xung đột, bị thu hút một phần bởi quan điểm cho rằng nền kinh tế Mỹ - với tư cách là một nhà xuất khẩu năng lượng lớn - tương đối miễn nhiễm với cú sốc năng lượng liên quan đến Iran.

"Trừ khi có những dấu hiệu rõ ràng về các động thái hướng tới hòa bình bền vững ở Vịnh - và có một số sự tập trung rằng Tổng thống ông Trump muốn một thỏa thuận trước chuyến thăm Trung Quốc của ông vào ngày 14/15 tháng 5 - chúng tôi nghi ngờ giá dầu cao có thể giữ lãi suất Mỹ ngắn hạn và đồng USD được ưa chuộng", các nhà phân tích ING cho biết.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/5 trong nước đảo chiều phục hồi

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.113 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.858 - 26.368 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.906 - 26.316 VND/USD, giảm 1 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 6/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.098 - 26.368 VND/USD, giảm 8 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.136 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.366 VND/USD, đi ngang ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.053 - 26.368 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua. Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.368 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.493 - 26.613 đồng/USD, giảm 97 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.