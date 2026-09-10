Siêu biệt thự đẳng cấp của BTV tài chính sang chảnh bậc nhất VTV

Nhắc đến BTV Dương Ngọc Trinh (Dương Ngọc Trinh, sinh năm 1986), khán giả thường nhớ tới hình ảnh nữ MC sắc sảo trên sóng truyền hình, với phong cách thời trang sang trọng và lối dẫn tự tin. Ngoài công việc, cô khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống cá nhân. Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng cho hay.

Dẫu vậy, qua những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, một phần không gian sống của Ngọc Trinh vẫn khiến nhiều người chú ý. Nữ BTV hiện sinh sống tại Hà Nội và sở hữu một căn biệt thự rộng rãi, được thiết kế theo phong cách kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại.

Từ những hình ảnh được Ngọc Trinh chia sẻ trên trang cá nhân, căn biệt thự gây ấn tượng bởi cách sử dụng màu sắc khá nhất quán. Tường và nhiều khu vực trong nhà mang gam trắng, tạo nền cho hệ thống nội thất mang hơi hướng cổ điển, với những đường nét cầu kỳ và cảm giác quý phái. Ngôi sao cho hay.

Căn phòng được nữ BTV hé lộ nhiều lần là những bức tường gần như được phủ kín bởi tranh. Các tác phẩm được treo trên tường theo cách tương đối đơn giản, không tạo cảm giác quá chật chội nhưng đủ để biến cả căn phòng thành một không gian đậm chất nghệ thuật.

Vật dụng trong nhà được chăm chút tỉ mỉ, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của nữ chủ nhà.

Không gian phòng khách sang chảnh nhưng vẫn vô cùng ấm áp.

Đồ đạc trong nhà ấn tượng, phong cách.

Sang trọng đến từng chi tiết.

Nếu nhiều không gian trong nhà sử dụng gam trắng và các món nội thất mang nét cổ điển, căn bếp được chọn tông đen hiện đại. Ngọc Trinh cũng trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ việc nấu nướng như tủ lạnh, lò nướng, lò vi sóng, máy hút mùi...

Bên cạnh những phòng sinh hoạt, căn biệt thự còn có bể bơi riêng. Khu vực này được thiết kế khá cầu kỳ với hệ thống đèn trên trần cùng cây xanh xung quanh, tạo thành một không gian vừa phục vụ việc vận động vừa dành cho những lúc thư giãn.

Một trong những chi tiết xuất hiện thường xuyên trong những bức ảnh về nhà của Ngọc Trinh là hoa tươi.

Giữa không gian nhiều màu trắng, nội thất cổ điển và những bức tranh lớn, những bình hoa trở thành điểm màu được thay đổi liên tục.

Nữ BTV từng chia sẻ nhiều hình ảnh những bình hoa do chính tay mình cắm.

Mỗi khu vực trong nhà lại được cô lựa chọn một kiểu hoa và cách cắm khác nhau.

Cách cắm cũng không cố định theo một công thức, mà được thay đổi theo từng loại hoa và từng góc nhà.

Tổng thể tạo nên góc nhìn hài hòa, tinh tế.

Sắc hoa làm sáng rực không gian sống.