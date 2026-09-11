Thịt heo nhập khẩu rẻ hơn nhiều nội địa

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 112.090 tấn thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 185,54 triệu USD. Lượng nhập tăng 27,1%, nhưng giá trị giảm 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam nhập thịt heo từ 19 thị trường, trong đó Brazil chiếm 44,5% tổng lượng, tiếp đến là Nga, Tây Ban Nha, Đức và các thị trường khác.

Giá nhập khẩu bình quân chỉ khoảng 1.638 USD một tấn, tương đương 43.000 đồng một kg, giảm 38,4% so với cùng kỳ năm 2025. Mức này thấp hơn khoảng 25-28% so với giá heo hơi trong nước và thấp hơn đáng kể giá thịt heo pha lóc, hiện phổ biến 70.000-145.000 đồng một kg.

Giá heo nhập khẩu giảm mạnh, theo các doanh nghiệp nhập khẩu, là do nguồn cung trên thế giới dồi dào. Brazil, chiếm 44,5% tổng lượng thịt heo Việt Nam nhập khẩu trong 7 tháng, là nguồn cung lớn nhất và có lợi thế về chi phí sản xuất.

Theo USDA, sản lượng thịt heo Brazil năm 2026 được dự báo đạt 4,9 triệu tấn, tăng 3%, nhờ nguồn thức ăn dồi dào và nhu cầu quốc tế tăng. Nước này đứng đầu thế giới về sản xuất đậu tương, với sản lượng niên vụ 2025-2026 chiếm khoảng 42% toàn cầu; nguồn cung ngô cũng dồi dào, giá tháng 3 giảm 21% so với cùng kỳ 2025, góp phần giảm chi phí đầu vào chăn nuôi.

Sườn non heo nhập khẩu Brazil bán tại một siêu thị ở TP HCM. Ảnh: Hồng Châu

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi tại Brazil, thị trường cung cấp lớn nhất cho Việt Nam, hiện chỉ bằng một nửa trong nước.

Theo ông, mức giá thấp từ nguồn nhập, cùng lượng thịt về Việt Nam tăng mạnh, đang tạo thêm áp lực cạnh tranh cho người chăn nuôi trong nước, nhất là khi sức mua chưa thực sự phục hồi.

Áp lực với người nuôi còn đến từ chi phí đầu vào. Từ đầu năm đến nay, giá cám tăng qua nhiều đợt, khiến chi phí nuôi tăng thêm khoảng 300.000 đồng cho mỗi 100 kg heo hơi.

Trong khi đó, giá heo hơi trên thị trường hiện phổ biến 57.000-60.000 đồng một kg, khiến nhiều hộ bắt đầu chịu lỗ và có xu hướng bán sớm để hạn chế rủi ro.

Ông Đoán cho biết mùa hè thường là giai đoạn thấp điểm của thị trường thịt heo do nhiều người ăn chay, học sinh nghỉ hè. Sức mua yếu trong khi nguồn cung dồi dào khiến giá heo hơi chịu thêm áp lực. Trong ngắn hạn, ông dự báo giá heo hơi có thể tăng nhẹ trong biên độ hẹp khi mùa hè kết thúc. Sức mua từ các bếp ăn tập thể và thị trường truyền thống được kỳ vọng phục hồi, qua đó hỗ trợ giá.