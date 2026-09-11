Người Hà Nội tiếc nuối khi kem Tràng Tiền sẽ dừng bán tại địa chỉ quen thuộc

Những ngày đầu tháng 9, trước thông tin cửa hàng Kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền (Hà Nội) sắp dừng đón khách, lượng người tìm đến đây đông hơn.

Trước đó ngày 4/9, trên trang Facebook chính thức, Kem Tràng Tiền thông báo cửa hàng chính của thương hiệu tại số 35 Tràng Tiền sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9. Đây là địa chỉ đã gắn bó với thương hiệu gần 70 năm, đồng thời là nơi những sản phẩm kem đầu tiên được sản xuất và bán ra.

Với nhiều người, thông tin này không chỉ đơn thuần là sự thay đổi một địa điểm kinh doanh. 35 Tràng Tiền đã trở thành một phần ký ức của những người từng sống, học tập và lớn lên ở Hà Nội. Theo quan sát của phóng viên trong hai ngày 8-9/9, dù vào ngày trong tuần, càng về tối lượng khách xếp hàng để thưởng thức những que kem quen thuộc vẫn rất đông. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu lại kỷ niệm trước khi địa chỉ chuyển sang nơi mới.

Tranh thủ được nghỉ làm sớm và con gái vừa tan học, chị Đoàn Thanh Hoa (Đông Anh, Hà Nội) đưa con đến cửa hàng kem Tràng Tiền, số 35 Tràng Tiền, để thưởng thức kem và chụp ảnh lưu lại kỷ niệm. “Biết kem Tràng Tiền sắp dừng hoạt động tại địa chỉ này, tôi cảm thấy khá nuối tiếc. Gia đình tôi thường xuyên đưa con đến đây ăn kem, nhất là vào những ngày hè. Mỗi khi có bạn bè, người thân từ nơi khác đến Hà Nội, chúng tôi cũng thường đưa họ ghé qua. Tôi biết kem Tràng Tiền vẫn sẽ hoạt động ở địa chỉ mới chứ không đóng cửa hoàn toàn nên sau này vẫn có cơ hội thưởng thức. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếc cơ sở 35 Tràng Tiền vì nơi đây gắn với nhiều kỷ niệm của gia đình. Tôi đã ăn kem ở đây từ những ngày cửa hàng chưa mở rộng, chưa được chỉnh trang và cũng chưa có nhiều chỗ ngồi như bây giờ. Ngày ấy, mua kem xong chủ yếu phải đứng ăn. Vì vậy, khi biết cơ sở này chuyển sang địa điểm mới, tôi vẫn có một chút tiếc nuối”, chị Hoa chia sẻ.

Không chỉ thế hệ trẻ, những người đã gắn bó với Hà Nội từ nhiều thập kỷ trước cũng tìm về địa chỉ này trong những ngày cuối chụp bức hình lưu niệm. Gia đình bà Dương Thanh Mai, sống tại phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, nhớ lại những lần đến Kem Tràng Tiền từ thời còn đi học. Theo bà, khoảng những năm 1970, khi còn nhỏ, bà đã cùng bố mẹ đến đây ăn kem. Những que kem cũng đi theo hành trình lớn lên của thế hệ bà Mai, gắn bó cùng kỷ niệm của tuổi học trò khi bà và bạn bè đi tàu điện đến khu Tràng Tiền. Qua nhiều năm, cửa hàng có thêm nhiều sản phẩm và hương vị mới, nhưng theo bà, những hương vị truyền thống vẫn là điều khiến người cũ nhớ đến nơi này. "Rất buồn vì có những thứ ở đây không bao giờ quên được nên tôi phải lên ăn một lần cuối”, bà nói.

Nhiều người tranh thủ chụp ảnh bên bức tường lưu lại những thông tin về cửa hàng kem Tràng Tiền để làm kỷ niệm trước khi cơ sở chuyển sang địa điểm mới.

Nhiều người còn để lại lời nhắn trên bức tường dành riêng cho khách. Những dòng chữ ngắn ghi lại cảm nhận, kỷ niệm hoặc câu chuyện cá nhân. Điều này cho thấy tình cảm đặc biệt của thực khách dành cho thương hiệu lâu đời này.

Nhiều người tranh thủ check in, chụp hình kỷ niệm trước cửa hàng kem Tràng Tiền, số 35 Tràng Tiền (Hà Nội) trước khi cửa hàng này đóng cửa vào ngày 15/9

Về việc dừng đón khách tại số 35 Tràng Tiền, đại diện Kem Tràng Tiền cho biết thay đổi này nằm trong kế hoạch phát triển hệ thống của thương hiệu. Theo doanh nghiệp, việc chia tay địa chỉ đã gắn bó gần 70 năm không phải là kết thúc mà mở ra một chặng đường mới, với các cửa hàng chủ lực được đầu tư khang trang hơn ngay giữa khu vực phố cổ.

Càng về tối, người dân đổ về cửa hàng càng đông hơn. Hiện thương hiệu trong quá trình đổi mới nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng tới những không gian thưởng thức kem hiện đại và thuận tiện hơn tại các cửa hàng ở 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền. Các địa điểm này đều nằm gần cửa hàng số 35 Tràng Tiền. Kem Tràng Tiền cho biết hệ thống vẫn hoạt động bình thường trên toàn quốc. Đến năm 2025, thương hiệu có hơn 400 đại lý và điểm bán trên cả nước.