Bán nhà 3,8 tỷ về quê trồng rau, nuôi gà, vợ chồng nghỉ hưu vỡ mộng chỉ sau 10 tháng

Câu chyện trải nghiệm thực tế cuộc sống ở vùng quê sau nghỉ hưu của chú Vương và dì Hoàng (ở Hải Châu, Trung Quốc), theo Thể thao & Văn hóa.

Nghỉ hưu, bán nhà phố về quê dưỡng già

Chú Vương và dì Hoàng sinh sống, làm việc tại Hải Châu, Trung Quốc. Sau khi nghỉ hưu, hai vợ chồng thường xem những video về cuộc sống điền viên trên YouTube. Những hình ảnh khu vườn xanh mướt, ngôi nhà yên tĩnh giữa thiên nhiên khiến họ tin rằng đây chính là cuộc sống tuổi già mình mong muốn.

Để kiểm chứng, cuối tuần hai vợ chồng thường đến các trang trại ngoại ô trải nghiệm. Tuy nhiên, họ cho rằng những nơi này đã được thương mại hóa, không giống cuộc sống nông thôn thực sự.

Cuối cùng, vợ chồng chú Vương quyết định bán căn nhà mặt phố để về quê mua đất, sửa nhà và sống tự cung tự cấp. Căn nhà bán được khoảng 1 triệu NDT, tương đương 3,8 tỷ đồng. Hai vợ chồng dự định dùng một nửa số tiền mua đất, sửa nhà, phần còn lại gửi tiết kiệm lấy lãi.

Sau khi nhờ người thân tìm kiếm, họ nhanh chóng tìm được một mảnh đất vừa túi tiền, giao thông thuận tiện và vẫn có căn nhà cũ trên đất. Chú Vương chốt mua ngay trong ngày. Sau khoảng 3 tháng sửa sang, hai vợ chồng chính thức chuyển về quê.

Những bất tiện liên tục xuất hiện khiến cuộc sống sau nghỉ hưu của vợ chồng chú Vương không còn bình yên như họ từng tưởng tượng. Ảnh minh họa

Trồng rau, nuôi gà không đơn giản như tưởng tượng

Những ngày đầu, cuộc sống mới khiến họ rất hào hứng. Hai vợ chồng bắt tay trồng rau, nuôi gà với mong muốn tự cung tự cấp, nhưng thực tế nhanh chóng khiến họ vỡ mộng.

Dì Hoàng không có kinh nghiệm làm nông nên dù ngày nào cũng tưới nước, chăm sóc, khu vườn vẫn không cho thu hoạch như kỳ vọng. Bà dần hiểu rằng trồng rau không đơn giản là gieo hạt xuống đất. Người làm vườn cần biết chọn giống, thời vụ, cách lên luống, tưới nước, bón phân và phòng trừ sâu bệnh.

Đàn gà may mắn phát triển khá tốt và cho trứng. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng, mùi hôi từ chuồng nuôi lại trở thành vấn đề khiến hai vợ chồng khó chịu.

"Hai vợ chồng thường ngồi ăn cơm ngoài sân, nhưng mùi quá nặng nên cuối cùng phải chuyển vào trong nhà", dì Hoàng chia sẻ.

Nhiều bất tiện phát sinh trong cuộc sống hằng ngày

Không chỉ trồng trọt, chăn nuôi, những sinh hoạt tưởng chừng bình thường cũng trở nên khó khăn. Nhà nằm ở khu vực khá trũng nên vào mùa mưa thường xuyên ngập. Mỗi lần nước dâng, hai vợ chồng phải thức đêm ngăn nước, sau đó mất nhiều ngày dọn dẹp.

Nguồn thực phẩm cũng không đa dạng như họ từng nghĩ. Khi vườn không trồng được rau, dì Hoàng phải mua thực phẩm từ hàng xóm. Rau củ địa phương tươi ngon nhưng chủng loại hạn chế. Thịt chủ yếu là lợn, gà, vịt.

Nếu muốn ăn thịt bê, thịt cừu hoặc các loại cá khác ngoài cá diếc, cá trắm, họ phải nhờ người từ thành phố gửi về. Các cửa hàng tạp hóa gần nhà cũng ít hàng hóa, không đáp ứng được những nhu cầu mà hai vợ chồng đã quen khi sống ở thành phố.

Điều kiện sinh hoạt cũng khiến họ khó thích nghi. Người dân địa phương chủ yếu dùng bếp củi. Mùa đông, do không có bình nóng lạnh, hai vợ chồng phải vừa đun nước vừa chuẩn bị tắm.

Việc khám bệnh, mua thuốc cũng bất tiện. Mỗi lần lên thị trấn, họ phải chọn ngày thời tiết thuận lợi và dành gần như cả ngày cho việc đi lại.

Chưa đầy 1 năm, vội quay lại thành phố

Những bất tiện liên tục xuất hiện khiến cuộc sống sau nghỉ hưu của vợ chồng chú Vương không còn bình yên như họ từng tưởng tượng. Đến tháng thứ 10, chú Vương gọi điện cho con trai, thông báo sẽ quay trở lại thành phố để thu dọn đồ đạc.

Sau Tết năm đó, ông nhờ người thân tìm người thuê căn nhà ở quê. Hai vợ chồng xác định sẽ không quay lại đây sinh sống lâu dài.

Câu chuyện của họ cho thấy về quê dưỡng già không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Một chuyến du lịch vài ngày hay những video trên mạng chỉ có thể cho chúng ta thấy mặt đẹp của cuộc sống nông thôn.

Khi sống lâu dài, mỗi người phải đối mặt với công việc đồng áng, chăn nuôi, thời tiết, giao thông, y tế và những thiếu thốn về tiện nghi.

Vì vậy, trước khi bán nhà và chuyển toàn bộ cuộc sống về quê sau nghỉ hưu, mỗi người nên cân nhắc kỹ khả năng thích nghi, sức khỏe, thói quen sinh hoạt và nhu cầu thực tế của bản thân.

Một nơi sống lý tưởng khi về già không nhất thiết phải thật xa thành phố hay có một khu vườn rộng. Quan trọng hơn là nơi đó phù hợp với sức khỏe, tài chính và cách sống của chính mình.

Dưỡng già ở quê dễ sống nhưng phải cân nhắc 4 điều quan trọng

Muốn sống lâu dài ở nông thôn, cần ứng xử khéo léo, giữ thái độ chừng mực để xây dựng quan hệ láng giềng hài hòa. Ảnh minh họa

Thứ nhất, nên sống khiêm tốn và biết giữ chừng mực

Khi trở về quê sinh sống, nếu quá phô trương hay không chú ý đến cảm nhận của hàng xóm, rất dễ gây mâu thuẫn trong cộng đồng. Muốn sống yên ổn lâu dài, điều quan trọng là biết giữ chừng mực và tôn trọng môi trường sống xung quanh, theo Phụ nữ mới.

Thứ hai, hiểu rõ mối quan hệ xã hội ở nông thôn

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là cần hiểu và thích nghi với các mối quan hệ xã hội ở nông thôn.

Khác với thành phố, mọi người thường sống khép kín và ít giao tiếp, làng quê là 1 xã hội mà hàng xóm láng giềng sẽ qua lại thường xuyên. Như các dịp cưới hỏi, ma chay ít nhiều nên có mặt. Nếu không tham gia hoặc không gửi lễ, rất dễ bị cho là thiếu tình nghĩa.

Nhiều người sống ở thành phố quen với nhịp sống "đóng cửa là xong", nên khi về quê vẫn giữ thói quen ít giao tiếp, điều này dễ tạo ra khoảng cách với cộng đồng. Vì vậy, muốn sống lâu dài ở nông thôn, cần ứng xử khéo léo, giữ thái độ chừng mực để xây dựng quan hệ láng giềng hài hòa.

Thứ ba, học cách sống chất lượng

Sau khi nghỉ hưu, dù sống ở thành phố hay ở quê, mỗi người đều nên dành thời gian nhìn lại và sắp xếp cuộc sống mới của mình. Có người thích giúp con cái chăm cháu, nấu ăn cho gia đình; nếu thật sự vui vẻ với điều đó thì hãy làm. Nhưng nếu không muốn, cũng nên thẳng thắn trao đổi với con cái.

Khi biết trân trọng bản thân và giữ gìn sức khỏe, tuổi già sẽ trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.

Thứ tư, giữ chặt túi tiền của mình

Khi còn trẻ, chúng ta thường dành phần lớn thời gian và công sức để làm việc, tích lũy cho gia đình và con cái. Nhưng khi bước vào tuổi nghỉ hưu, khoản tiết kiệm ấy chính là chỗ dựa quan trọng cho cuộc sống sau này.

Nhiều người vì tin tưởng con cái nên sớm chia hết tài sản. Nhưng khi gặp biến cố như bệnh tật, chi phí y tế lớn, con cái dù hiếu thảo cũng có thể gặp khó khăn về tài chính.

Vì vậy, giữ quyền chủ động về tiền bạc sẽ giúp người già có thể chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ được sự tự chủ.