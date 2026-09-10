Phát hiện khối vàng nặng 5,5 kg trị giá tới 24 tỷ đồng

Khối vàng nặng tới 5,5 kg hình dáng kỳ lạ trị giá 24 tỷ đồng

Khối vàng nặng tới 5,5 kg.

Theo VTC News thông tin, vào tháng 1/2013, một người đàn ông sử dụng máy dò kim loại đã khai quật được một cục vàng khổng lồ trong bụi rậm ở Australia.

Cục vàng tự nhiên khổng lồ này có dạng chữ Y, được người đàn ông đào được ở Ballarat, bang Victoria, nằm dưới mặt đất 60cm. Vào thời điểm 2013, giá trị thực của khối vàng khổng lồ này vào khoảng 320.000 USD (khoảng hơn 8 tỷ đồng). Nhưng nếu định giá ở thời điểm hiện tại, giá trị thực của nó lên tới 24 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia địa phương, từ hàng thập kỷ nay người dân trong khu vực đã tìm kiếm vàng ở đây nhưng chưa từng ai gặp may mắn đến thế.

Chủ nhân khối vàng là ai?

Thông tin trên Tạp chí Người đưa tin, chủ cửa hàng trao đổi vàng Ballarat Cordell Kent cho biết, “Tôi đã là một người tìm và buôn bán vàng suốt 2 thập kỷ nhưng cũng không dám chắc lần gần nhất một miếng vàng nặng 100 ounce (2,8kg) được tìm thấy tại đây là khi nào”.

“Đây là một mẫu khoáng vật cực kỳ có ý nghĩa. Cuộc đua tìm vàng đã kéo dài sang năm thứ 162 và Ballarat vẫn còn những miếng quặng vàng tự nhiên”, người này nói.

Vẫn theo ông Kent, chủ của miếng vàng đã nghĩ rằng mình đào phải nắp capô của một chiếc xe ô tô nào đó khi nhìn thấy nó có màu vàng. “Ông ta lau sạch phần trên và miếng vàng dần hiện ra ngày một rõ…Ông ta thấy ngày càng nhiều vàng hơn và không thể tin ở mắt mình”.

Vị chủ cửa hàng vàng tiết lộ, người tìm vàng trên đã dùng loại máy dò kim loại tối tân nên mới có thể tìm được vàng nằm khá sâu dưới mặt đất tại một khu vực đã từng rất nhiều người tìm kiếm. Hồi tháng 7/2012, cũng chính tại khu vực Ballarat, 3 người dò tìm vàng đã đào được một miếng vàng tự nhiên trọng lượng 3,66kg và bán được tới 500.000 đô la Úc. Tuy nhiên, người chủ thực sự tìm ra khối vàng này muốn giữ kín danh tính.