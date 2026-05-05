Giá xăng dầu hôm nay 5/5: Dầu thế giới quay đầu tăng mạnh

Giá dầu thế giới

Giá dầu hôm nay quay đầu tăng mạnh sau thông tin về sự cố của tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn kéo dài trên tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng này.

Theo đó, báo chí Iran cho biết 1 tàu chiến Mỹ dự định đi qua eo biển đã bị buộc phải quay trở lại sau khi phớt lờ cảnh báo của Iran. Hai tên lửa đã bắn trúng tàu khi nó đang di chuyển. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) đã bác bỏ thông tin này.

Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng Hải quân Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch để "giải cứu" tàu của các quốc gia trên khắp thế giới đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

"Đây là một hành động nhân đạo thay mặt cho Mỹ, các nước Trung Đông, nhưng đặc biệt là Iran. Nhiều tàu trong số này đang cạn kiệt thực phẩm và mọi thứ cần thiết khác để các thủy thủ đoàn quy mô lớn có thể ở lại trên tàu một cách khỏe mạnh", Tổng thống Trump giải thích trên Truth Social.

Tuy nhiên, điều này không được Iran đón nhận, nước này từ chối cho bất kỳ tàu Mỹ nào đi qua eo biển.

"Chúng tôi cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào - đặc biệt là quân đội Mỹ hiếu chiến - sẽ bị tấn công nếu họ có ý định tiếp cận và đi vào eo biển Hormuz", Tư lệnh quân đội Iran Ali Abdollahi Aliabadi nói, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ hành trình an toàn nào cũng phải được phối hợp với lực lượng vũ trang Iran.

Sự kiện này đã làm dấy lên lo ngại việc gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh xung đột vẫn chưa có chiều hướng giảm. Điều này khiến giá dầu đã bắt đầu tăng trong phiên giao dịch do nguồn cung dầu qua eo biển tiếp tục bị gián đoạn.

"Xu hướng giá cả vẫn nghiêng về phía tăng chừng nào dòng chảy qua eo biển vẫn bị hạn chế", nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Giá dầu vẫn duy trì ở mức trên 100 USD một thùng trong bối cảnh chưa có thỏa thuận hòa bình nào được ký kết và giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn ra.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 29/4, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít, tăng 792 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít, tăng 871 đồng/lít..

Dầu diesel không cao hơn 28.172 đồng/lít, tăng 1.475 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 20.027 đồng/kg, tăng 1.216 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.