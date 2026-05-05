Loài cá di cư xa nhất Trái Đất

Theo các nhà khoa học, cá dorado sinh sản tại vùng thượng nguồn trên dãy Andes. Sau đó, ấu trùng của chúng trôi dạt hàng nghìn km xuôi dòng về cửa sông, nơi hợp lưu với Đại Tây Dương. Tại đây, môi trường nước lợ giàu dinh dưỡng giúp cá non phát triển, có thể đạt chiều dài tới 1,8m và nặng gần 90 kg. Khi trưởng thành, chúng lại bắt đầu hành trình ngược dòng kéo dài 1-2 năm để quay về nơi sinh sản ở Andes cách xa trên dưới 7.000km.

CNN cho hay, chỉ riêng khu vực Nam Mỹ, cá dorado được ghi nhận xuất hiện ở 9 nước. Tuy nhiên, hành trình tồn tại hàng nghìn năm này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Các đập thủy điện và tình trạng phân mảnh sông ngòi khiến tuyến di cư bị gián đoạn, ngăn cản loài cá tiếp cận khu vực sinh sản. Nghiên cứu cho thấy số lượng cá dorado tại một số khu vực đã suy giảm mạnh, có nơi tới 80% chỉ trong vòng 15 năm.

Các nhà khoa học cảnh báo, các loài cá di cư như cá dorado đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh lương thực, kinh tế địa phương và di sản văn hóa. Ngành thủy sản tại lưu vực Amazon phụ thuộc lớn vào các loài này, chiếm tới 93% sản lượng đánh bắt và tạo ra khoảng 436 triệu USD doanh thu mỗi năm.