Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 162,000 Bán 165,000

BTMH Mua 162,000 Bán 164,900

Tỷ giá

USD Mua 26,106 Bán 26,366

EUR Mua 29,996 Bán 31,577

Giá iPhone 17 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng thấy, chỉ từ 17,6 triệu đồng sở hữu hàng hiệu nguyên hộp

Sự kiện: iPhone 17

Giá iPhone 17 tiếp tục là dòng iPhone tâm điểm, nhất là phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn giá rẻ nhất được nhiều khách Việt tìm mua.

Giá iPhone 17 mới nhất

iPhone 17 Pro đang có giá hấp dẫn

iPhone 17 Pro đang có giá hấp dẫn

Giá iPhone 17 tại Việt Nam ghi nhận mức giảm mạnh cả triệu đồng. Như vậy, sau nửa năm giữ nguyên giá niêm yết, giá bán dòng iPhone 17 đã bước đầu hạ nhiệt, là thời điểm vàng để khách Việt rinh máy xịn.

Bảng giá iPhone 17 các dòng

Giá iPhone 17e

iPhone 17e - 256GB: 17.390.000 đồng

iPhone 17e - 512GB: 23.890.000 đồngDầu Khí

Giá iPhone 17

iPhone 17 - 256GB: 23.890.000 đồng

iPhone 17 - 512GB: 30.290.000 đồng

Giá iPhone Air

iPhone Air - 256GB: 23.490.000 đồng

iPhone Air - 512GB: 29.890.000 đồng

iPhone Air - 1TB: 34.990.000 đồng

Giá iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro - 256GB: 33.190.000 đồng

iPhone 17 Pro - 512GB: 39.690.000 đồng

iPhone 17 Pro - 1TB: 45.990.000 đồng

Giá iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max - 256GB: 36.490.000 đồng

iPhone 17 Pro Max - 512GB: 42.990.000 đồng

iPhone 17 Pro Max - 1TB: 49.890.000 đồng

iPhone 17 Pro Max - 2TB: 62.390.000 đồng

Có nên mua iPhone 17 các dòng thời điểm này?

So với thời điểm trong Tết khi nhu cầu đổi máy mới tăng cao, giá bán dòng iPhone 17 hiện tại tiếp tục giảm hấp dẫn hơn, là thời điểm vàng để bạn tranh thủ rinh "dế" xịn với giá "hạt dẻ".

Giá đập hộp dòng iPhone 17 bắt đầu ghi nhận mức giảm hấp dẫn, là thời điểm vàng để khách Việt "lên đời" dế mới với giá bèo sau khi mùa cao điểm Tết qua đi.

Nhìn chung, toàn bộ phiên bản trong dòng iPhone 17 đều được ưu đãi giảm sâu. Trong đó, iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn là phiên bản rẻ nhất, được nhiều người quan tâm nhất còn iPhone 17 Pro Max vẫn là "vua flagship" được săn đón.

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế và chương trình khuyến mãi riêng của từng đại lý.

iPhone mới nguyên hộp giá rẻ, đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17
iPhone mới nguyên hộp giá rẻ, đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17

iPhone mới đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu cơ bản mà không hề thua kém quá nhiều so với những siêu phẩm đình đám như iPhone 17 dù có mức giá chỉ từ 11,5...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/05/2026 08:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
iPhone 17 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN