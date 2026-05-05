Đứng dưới tán cây gì khổng lồ mà như "lạc vào xứ sở thần tiên" giữa rừng già Cúc Phương ở Ninh Bình?

Đứng dưới tán cây ráy như "lạc vào xứ sở thần tiên" giữa rừng già Cúc Phương

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại Vườn quốc gia Cúc Phương, chỉ cần di chuyển cách trụ sở chính khoảng 1,5km, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những cây ráy khổng lồ mọc dọc hai bên đường.

Cây ráy ở Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) đang gây "sốt rần rần" trong giới trẻ.

Điểm đặc biệt khiến giới trẻ "mê mệt" chính là kích thước cao lớn của loài cây này với những tán lá xanh mướt xòe rộng như những chiếc ô che nắng.

Khi đứng dưới tán ráy, con người trở nên nhỏ bé, tạo cảm giác như đang lạc vào bối cảnh của bộ phim "Alice ở xứ sở thần tiên".

Một bạn trẻ "thả hồn" vào khung cảnh thiên nhiên ở Cúc Phương.

Khi check-in bên cây ráy, du khách như hóa "người tí hon".

Bạn Phương Thảo (trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hào hứng chia sẻ: "Tôi xem nhiều góc ảnh trên mạng xã hội chụp về cây ráy ở rừng Cúc Phương và thực sự ngỡ ngàng vì chưa từng thấy ở đâu cây lại lớn đến vậy.

Tôi đã cùng nhóm bạn thân tìm về đây để tận mắt chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm. Ngoài check-in với cây ráy, không gian ở Cúc Phương mùa này rất tuyệt với bướm bay lượn và hệ động thực vật vô cùng phong phú”.

Cận cảnh cây ráy khổng lồ ở rừng Cúc Phương "gây bão" mạng xã hội

Quan sát kỹ, cây ráy tại rừng Cúc Phương có hình dáng rất đặc biệt. Tùy theo độ tuổi, cây có thể mọc đứng hoặc nằm ngang, chiều cao dao động từ 0,5m đến 5m.

Người đàn ông cao lớn cũng trở nên nhỏ bé khi đứng dưới cây ráy khổng lồ.

Cây ráy có lá xanh nhìn như một chiếc ô lớn.

Đặc điểm sinh học ấn tượng của cây ráy, thân dạng hình trụ, chia thành nhiều đốt rõ rệt mang sẹo của cuống lá cũ. Thân mọng nước và chứa nhiều nhựa mủ trắng.

Lá cây ráy chính là "vũ khí" thu hút du khách. Lá hình tim rộng, có thể dài đến 1m và rộng 0,5m. Cuống lá dài từ 0,5m đến 1,2m chắc chắn, nâng đỡ tán lá khổng lồ với hệ gân nổi rõ ở mặt dưới.

Cụm hoa dạng bông mo đặc trưng của họ ráy, bao bọc bởi một cái mo màu vàng lục hoặc trắng xanh rất lạ mắt.

Cụm hoa dạng bông mo, có màu trắng xanh nhìn đẹp mắt.

Có hoa lại màu vàng lục.

Quan sát, mỗi cây ráy có từ 5-10 tàu (bẹ) bao quanh thân.

Ông Đỗ Hồng Hải- Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ Vườn quốc gia Cúc Phương, cho biết: "Cây ráy vốn là loài thực vật mọc hoang nhiều ở vùng đất ẩm thấp tại Cúc Phương. Do điều kiện thổ nhưỡng, cây ở đây có chiều cao ấn tượng vượt quá đầu người, nên được khách gọi vui là 'cây khổng lồ' và rất thích thú tìm về ghi hình”.

Vườn quốc gia Cúc Phương khuyến cáo du khách khi tham quan điều gì khi đứng cạnh các cây ráy khổng lồ?

Mặc dù cây ráy tạo nên cơn sốt check-in, nhưng cơ quan quản lý cũng đưa ra những lưu ý quan trọng.

Ông Đỗ Hồng Hải cho biết thêm, ngoài những cây to lớn dọc đường đi, trong rừng sâu còn rất nhiều khu vực ráy sinh sôi mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đây là những điểm nằm khuất, đường đi phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Du khách say mê lưu lại những hình ảnh đẹp chụp cạnh cây ráy.

Vườn quốc gia Cúc Phương khuyến cáo du khách chỉ nên check-in tại các khu vực được phép, dọc đường mòn chính. Ngoài ra, không nên tự ý tò mò khám phá sâu vào rừng rậm để tránh gặp nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Cây ráy thuộc bộ Trạch tả (Alismatales), gồm hơn 3.700 loài. Tập trung mật độ cao nhất ở các vùng nhiệt đới ẩm như Đông Nam Á. Việt Nam được xem là một trong những trung tâm đa dạng sinh học của họ này tại khu vực Đông Dương.

Vườn Quốc gia Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên và rừng đặc dụng nằm trên ranh giới ba tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa, cổng chính của vườn nằm ở tỉnh Ninh Bình. Đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.

Việc những cây ráy Cúc Phương trở nên nổi tiếng không chỉ thúc đẩy du lịch địa phương mà còn là cơ hội để công chúng hiểu rõ hơn về giá trị của đa dạng sinh học. Mỗi loài thực vật dưới tán rừng đều là một mắt xích quan trọng duy trì sự cân bằng của "ngôi nhà chung" Trái Đất, cần được trân trọng và bảo tồn.