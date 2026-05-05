Giá vàng hôm nay 5/5: Đồng loạt giảm mạnh, người mua hôm qua lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng "bốc hơi" cả triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/5 lúc 8h30, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua. Chênh lệch mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt giảm rất mạnh.

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua khi giao dịch ở mức 161,5-164,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn Hưng - Thịnh - Vượng của đơn vị này ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn Phú Quý niêm yết ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 162-164,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,9 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng giảm từ 1-1,4 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày, cộng với chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng chiều hôm qua đến hôm nay đã lỗ từ 4-4,4 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 5/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao dịch ở mức 4.526,53 USD/ounce, giảm 103,37 USD/ounce, tương đương mức giảm 2,23% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 143,9 triệu đồng/lượng. Thấp hơn giá vàng miếng trong nước 21,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu tăng, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và giá dầu tăng vọt do căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.

Dữ liệu kinh tế Mỹ vừa công bố không hỗ trợ giá vàng tăng.

Cụ thể, Cục Thống kê Dân số của Mỹ cho biết, đơn đặt hàng nhà máy tháng 3 đã tăng 1,5% lên 630,4 tỷ USD, sau mức tăng 0,3% trong tháng 2; Lượng hàng xuất khẩu tăng 1,4% lên 633,9 tỷ USD, trong khi lượng hàng tồn kho tăng 0,6% lên 956,3 tỷ USD; Số liệu đơn đặt hàng nhà máy cũng vượt mức dự báo 0,5%, làm giảm lý do cần điều chỉnh giá trước khi cắt giảm lãi suất.

Tình hình sản xuất nói chung đã kém thuận lợi hơn cho kim loại quý sau khi chỉ số ISM được công bố hôm thứ Sáu. ISM cho biết, hoạt động sản xuất tại Mỹ trong tháng 4 đã mở rộng tháng thứ tư liên tiếp, với chỉ số PMI sản xuất đạt 52,7%.

Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang giao dịch ở mức gần 4,44%, tăng khoảng 6,5 điểm cơ bản trong ngày, với phạm vi giao dịch trong ngày từ 4,377-4,467%. Chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ lên 98,472, tăng 0,32%.

Ngoài ra, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tăng cao hơn và giao dịch quanh mức 104,88 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức gần 113,56 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 5,8% lên 114,44 USD khi xung đột ở Trung Đông leo thang, cùng với rủi ro từ eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.

Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD/ounce trong một ngày (Ảnh: Kitco)

Giá vàng tiếp tục dao động dưới mức 4.600 USD/ounce nhưng một số chuyên gia dự đoán giá vàng vẫn có xu hướng tăng trong thời gian tới do được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản dài hạn mạnh mẽ.

Các chuyên gia kỳ vọng cuộc xung đột ở Trung Đông sắp kết thúc. Nếu đúng như dự đoán, giá vàng sẽ tăng lên 5.000 USD/ounce trong vài tuần, thậm chí cao hơn nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Nitesh Shah - Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree (một công ty quản lý tài sản của Mỹ) cho biết, ông dự đoán giá vàng sẽ quay trở lại mức gần cao nhất mọi thời đại vào quý đầu tiên năm 2027. “Tôi dự báo giá vàng ở mức khoảng 5.500 đô la vào quý 1 năm 2027", ông nói.