Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/4: DXY neo cao sau tín hiệu từ Fed, thị trường chợ đen nhích nhẹ

Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/4 trên thế giới bật tăng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) leo dốc lên mức 98,4 điểm. Đồng USD tăng nhẹ so với rổ các đồng tiền chính trong ngày và duy trì gần mức cao nhất trong hai tuần, quanh mốc 99,00 USD.

Tâm lý thị trường thận trọng trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cùng với tiến trình hòa bình Mỹ-Iran bị đình trệ đang hỗ trợ phần nào cho đồng USD.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đúng như dự đoán của thị trường, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong khoảng từ 3,50%-3,75%. Tuy nhiên, nổi bật ở cuộc họp này là sự chia rẽ sâu sắc giữa các quan chức Fed khi có tới 4 phiếu phản đối.

Theo Reuters, trong thông cáo phát đi từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed, Ngân hàng Trung ương Mỹ thừa nhận, nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì tăng trưởng ở mức vừa phải, tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi trong vài tháng qua và rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao.

Cơ quan này đặc biệt lưu ý các yếu tố bên ngoài, trong đó có tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá dầu và khí đốt tăng mạnh, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất leo thang.

Đây cũng là phiên họp Fed thể hiện sự chia rẽ lớn nhất về quan điểm kể từ năm 1992, khi có 4 quan chức không đồng tình với quyết định chung và đưa ra những lý do khác nhau cho lựa chọn của mình.

Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, Chủ tịch Fed Neel Kashkari và Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan đồng ý giữ nguyên lãi suất, nhưng "không ủng hộ việc đưa vào tuyên bố chung quan điểm nghiêng về nới lỏng ở thời điểm này".

Còn Thống đốc Stephen Miran - người thường xuyên bỏ phiếu bất đồng trong các phiên họp gần đây tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%).

Trên bình diện địa chính trị, xung đột Trung Đông vẫn ở thế bế tắc. Các báo cáo mới khẳng định rằng ông Trump không hài lòng với đề xuất hòa bình mới nhất của Iran vì nó không giải quyết vấn đề hạt nhân. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng, Tổng thống đã chỉ thị các phụ tá chuẩn bị cho việc phong tỏa kéo dài các cảng của Iran.

Trong khi đó, eo biển Hormuz sắp đóng cửa được gần hai tháng, khiến giá dầu duy trì ở mức cao hơn gần 50% so với trước chiến tranh, làm dấy lên lo ngại về tình trạng lạm phát đình trệ toàn cầu. Điều này làm giảm tâm lý chấp nhận rủi ro và hỗ trợ thêm cho đồng đô la Mỹ, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/4 trong nước bật tăng

Hôm nay (30/4), thị trường chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài đến hết Chủ nhật (ngày 3/5).

Chốt phiên ngày 29/4, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.113 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.858 - 26.368 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.906 - 26.316 VND/USD.

Các ngân hàng cũng giữ nguyên giá giao dịch trong thời gian nghỉ lễ. Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.108 - 26.368 VND/USD.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.148 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.368 VND/USD. Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.081 - 26.368 VND/USD. Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.368 VND/USD.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.651 - 26.751 đồng/USD, tăng 27 chiều mua và 7 đồng chiều bán so với sáng qua.

Với việc Fed giữ nguyên lãi suất, đồng USD tiếp tục duy neo mức cao, cùng với các rủi ro địa chính trị gia tăng sẽ tiếp tục tạo áp lực lên tỷ giá trong nước. Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, áp lực tỷ giá nhiều khả năng tiếp diễn trong quý II/2026 dựa trên một số yếu tố chính.

Thứ nhất, trong môi trường địa chính trị bất định, dòng vốn toàn cầu có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản an toàn như vàng, USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ, qua đó hỗ trợ chỉ số DXY tăng trong ngắn hạn.

Thứ hai, thị trường vẫn kỳ vọng Fed duy trì lãi suất ở mức 3,5%–3,75% trong các kỳ họp FOMC quý II và không còn dư địa giảm lãi suất trong năm 2026, tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng USD.

Bên cạnh đó, giá dầu thế giới neo cao khiến các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu và điện lực gia tăng nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, trong khi chênh lệch giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 20% cũng góp phần duy trì nhu cầu USD để nhập khẩu vàng. Trên cơ sở đó, VCBS dự báo VND có thể giảm giá khoảng 3–5% so với USD trong năm 2026.