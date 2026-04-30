Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hành khách "ùn ùn" về bến xe hiện đại nhất Thủ đô Hà Nội

Từ cuối giờ chiều 29/4, dòng phương tiện từ nhiều hướng dồn về các cửa ngõ Thủ đô để trở về quê nghỉ kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, khiến loạt trục đường hướng tâm và vành đai rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại bến xe Nước Ngầm lượng khách ùn ùn "đổ dồn" về mỗi lúc một đông đúc hơn để đón xe khách về quê đi du lịch trong kỳ nghỉ.

Bến xe Nước Ngầm đang được đánh giá là bến xe hiện đại bậc nhất Thủ đô Hà Nội vào thời điểm hiện tại, bến xe này đã triển khai hệ thống nhận diện sinh trắc học để hành khách đi qua cửa ra xe khách.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trịnh Hoài Lam, Phó Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết, đến thời điểm này, bến xe Nước Ngầm đã sẵn sàng mọi điều kiện để phục vụ bà con đi lại trong dịp lễ. "Chúng tôi chủ động xây dựng các phương án từ sớm, tăng cường 100% nhân lực, các phương tiện tăng cường đỗ tại bến để đảm bảo đủ phương tiện chở người dân về quê nghỉ Tết", ông Lam cho biết.

Theo ông Lam, so với các ngày cuối tuần, hôm nay, lượng xe xuất bến tăng khoảng 40 - 50%. Dự kiến, ngày hôm nay, lượng xe xuất bến khoảng 450 - 480 chuyến.