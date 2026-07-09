Giá vàng hôm nay 9/7: Đi xuống, dự báo có thể về 3.500 USD/ounce

Giá vàng giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại đã đẩy giá dầu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD đồng loạt tăng, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trước những rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố trong hôm nay và báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến phát hành lúc 8h30 sáng 14/7 (giờ địa phương), cũng như các diễn biến mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Tùy thuộc vào biên bản cuộc họp của Fed, giá vàng có thể chịu áp lực trong vùng giá 4.041 – 4.072 USD/ounce. Ngược lại, nếu dữ liệu lạm phát tuần tới thấp hơn kỳ vọng, thị trường kim loại quý sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để nối lại đà phục hồi sau báo cáo việc làm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp đà đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 9/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) - 148,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) - 148,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.077 USD/ounce, giảm 27 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào biên bản cuộc họp của Fed, dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ công bố ngày 14/7 và diễn biến tại eo biển Hormuz. Nếu Fed phát tín hiệu cứng rắn, đà phục hồi của vàng có thể chịu áp lực. Ngược lại, lạm phát hạ nhiệt sẽ củng cố kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo điều kiện để kim loại quý tăng giá.

Theo ông Ole Hansen, chuyên gia của Saxo Bank, thị trường vàng đang dần ổn định sau nhiều tháng điều chỉnh khi áp lực bán suy yếu và dòng tiền chuyển sang trạng thái tích lũy.

Dù giá chưa vượt được ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce, ông cho rằng giai đoạn bán tháo mạnh có thể đã kết thúc và xu hướng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến kinh tế vĩ mô.

Một số chuyên gia khác nhận định về khả năng giá vàng có thể giảm xuống 3.500 USD/ounce. Theo đó, khi vàng vẫn chưa thể bứt phá khỏi kênh giá giảm và chưa hình thành một đỉnh cao hơn, thì khả năng giá giảm về vùng 3.500 USD/ounce hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí quá trình này có thể kéo dài và khiến nhà đầu tư phải kiên nhẫn trong một thời gian đáng kể.