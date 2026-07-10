Giá vàng hôm nay 10/7: Tăng mạnn sau phiên lao dốc

Giá vàng giao ngay tăng cao hơn trước khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa vào thứ Năm, khi các nhà giao dịch đã phục hồi một phần sau đợt bán tháo hôm thứ Tư, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc, đồng USD và giá dầu thô giữ vững do căng thẳng leo thang trở lại giữa Mỹ và Iran.

Tình hình thị trường vàng sau báo cáo việc làm tháng 6 hôm thứ Năm tuần trước và biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư vẫn khá phức tạp. Số lượng việc làm tăng 57.000 trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp giữ mức 4,2%, trong khi số liệu việc làm tháng 4 và tháng 5 giảm tổng cộng 74.000, ban đầu hỗ trợ giá vàng bằng cách làm giảm niềm tin vào đợt tăng lãi suất ngắn hạn khác của Fed.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp lại chuyển sự chú ý sang rủi ro lạm phát, với việc các quan chức Fed chia rẽ về lộ trình lãi suất và 9 trong số 18 nhà hoạch định chính sách dự đoán ít nhất có một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Giá vàng quay đầu đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ở mức gần 4,579%, trong khi chỉ số DXY ở mức gần 100,96. Điều này khiến giá vàng bị yếu hơn, nhưng vẫn bị kìm hãm bởi lợi suất cao và đồng USD chưa giảm nhiều sau khi biên bản được công bố.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 10/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng (mua) - 149 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng (mua) - 149 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.122 USD/ounce, tăng 45 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia của Invesco cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua là diễn biến bình thường sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài. Dù giá vàng đã giảm hơn 1.500 USD/ounce so với đỉnh lập hồi cuối tháng 1 và có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce vào cuối tháng 6, xét trong xu hướng dài hạn, kim loại quý vẫn tăng hơn 21% trong 12 tháng qua.

Invesco cảnh báo giá vàng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro trong ngắn hạn. Diễn biến của lạm phát, chính sách tiền tệ của Fed và sức mạnh của đồng USD sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng thị trường trong các tháng tới.

Theo nhóm phân tích, lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao khi chỉ số PCE tháng 5 lên 4,1%, trong khi lạm phát lõi đạt 3,4%. Điều này khiến Fed duy trì lập trường cứng rắn hơn và thị trường bắt đầu tính đến khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2026.

Invesco nhận định lãi suất cao hơn và đồng USD mạnh thường gây bất lợi cho vàng vì làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi, đồng thời khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.