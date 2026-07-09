‘Cá mập’ bất ngờ quay xe, xả kỷ lục gần 9 tỷ USD vàng

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dòng vốn bị rút khỏi các quỹ tại hầu hết khu vực, khiến tổng tài sản quản lý (AUM) của ngành giảm 13% xuống còn 526 tỷ USD, trong khi lượng vàng nắm giữ giảm 74 tấn, còn 4.047 tấn.

Khu vực Bắc Mỹ ghi nhận dòng vốn bán mạnh nhất với 5,5 tỷ USD bị rút khỏi các quỹ ETF vàng chỉ trong tháng 6. Tính chung nửa đầu năm, dòng vốn rút khỏi khu vực này lên tới 7,67 tỷ USD, mức rút ròng lớn nhất kể từ năm 2013.

Theo WGC, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá vàng liên tục điều chỉnh trong tháng 6. Các tín hiệu chính sách theo hướng thắt chặt từ tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những lo ngại lạm phát liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran đã đẩy lợi suất thực tăng và đồng USD mạnh lên. Điều này khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng gia tăng, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn.

Giá vàng hạ nhiệt, các "cá mập" ETF châu Á - Bắc Mỹ đồng loạt rút vốn. Ảnh: Chí Hiếu

Khu vực châu Á lần đầu ghi nhận tháng rút vốn mạnh nhất lịch sử. Trong nhiều năm, châu Á luôn là động lực tăng trưởng của các quỹ ETF vàng. Tuy nhiên, tháng 6/2026 ghi nhận diễn biến trái ngược.

Theo WGC, khu vực này ghi nhận dòng vốn rút ròng 2,28 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Áp lực bán chủ yếu đến từ các quỹ tại Trung Quốc khi tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư cải thiện nhờ thị trường chứng khoán phục hồi và giá vàng hạ nhiệt. Tại Nhật Bản, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất cũng làm tăng chi phí nắm giữ vàng, thúc đẩy hoạt động chốt lời.

Ấn Độ trở thành điểm sáng hiếm hoi khi các quỹ ETF tiếp tục hút vốn nhờ nhà đầu tư tận dụng nhịp điều chỉnh của giá vàng để gia tăng vị thế.

Các quỹ ETF vàng tại châu Âu ghi nhận dòng vốn rút ròng 818 triệu USD trong tháng 6. Việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nhằm kiềm chế lạm phát đã khiến một bộ phận nhà đầu tư giảm tỷ trọng vàng trong danh mục. Các sản phẩm ETF phòng hộ tỷ giá tại Thụy Sĩ cũng tiếp tục bị rút vốn do đồng nội tệ suy yếu so với USD.

Dòng vốn vào các quỹ ETF vàng theo quốc gia. Nguồn: WGC.

Thanh khoản thị trường vàng đạt 488 tỷ USD/ngày

Mặc dù tháng 6 chứng kiến hoạt động bán ròng mạnh, nhưng tính chung 6 tháng đầu năm 2026, các quỹ ETF vàng toàn cầu vẫn thu hút thêm khoảng 8,04 tỷ USD.

Dòng vốn khu vực châu Á đạt hơn 12,43 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử khu vực. Châu Âu đóng góp khoảng 3,17 tỷ USD, còn Bắc Mỹ là khu vực duy nhất ghi nhận dòng vốn âm với mức rút ròng 7,67 tỷ USD.

Tổng tài sản quản lý của toàn ngành giảm khoảng 6% trong nửa đầu năm do giá vàng thế giới điều chỉnh. Lượng vàng vật chất do các quỹ ETF nắm giữ vẫn tăng thêm khoảng 18 tấn, lên 4.047 tấn.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo là thanh khoản thị trường vàng. Theo WGC, khối lượng giao dịch vàng toàn cầu bình quân trong 6 tháng đầu năm đạt 488 tỷ USD/ngày.

Thanh khoản tăng mạnh trên hầu hết các phân khúc, từ thị trường phi tập trung (OTC), các sàn giao dịch hợp đồng tương lai cho đến ETF vàng.

Riêng giao dịch ETF vàng đạt trung bình 12 tỷ USD/ngày, tăng tới 73% so với mức bình quân của năm 2025.

Trong tháng 6, dù dòng vốn rút khỏi các quỹ, giá trị giao dịch ETF vàng vẫn tăng 23% so với tháng trước, đạt khoảng 6,9 tỷ USD/ngày.

WGC dự báo giá vàng có thể sẽ ổn định hơn trong nửa cuối năm. Nhu cầu đa dạng hóa danh mục và tìm kiếm tài sản an toàn vẫn hiện hữu, nên dòng vốn vào các quỹ ETF vàng có thể ổn định trở lại sau đợt điều chỉnh mạnh trong tháng 6.