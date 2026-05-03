Giá xăng dầu hôm nay 3/5: Giá dầu vẫn trên mốc 100 USD/thùng

Iran mới gửi đề xuất đàm phán với Mỹ cho các nhà trung gian hòa giải Pakistan vào ngày 30/4. Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin, đây là một động thái có thể cải thiện triển vọng phá vỡ bế tắc trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh Iran.

Giá dầu vẫn giữ mức trên mốc 100 USD/thùng

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7 chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 108,17 USD/thùng, giảm 2,23 USD/thùng, tương đương giảm 2,02% so với phiên trước. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kết thúc ở mức 101,94 USD/thùng, giảm 3,13 USD/thùng, tương đương 2,98% so với phiên liền trước.

Tuy nhiên, tính chung trong tuần giá dầu Brent và WTI vẫn đang trên đà tăng 2,95% trong tuần. Hợp đồng dầu Brent tháng 6 đạt mức 126,41 USD/thùng vào hôm thứ Năm (30/4), đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Giá dầu đã tăng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2, dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz và làm gián đoạn việc vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

7 quốc gia thành viên OPEC+ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc tăng sản lượng dầu, mục tiêu khoảng 188.000 thùng/ngày trong tháng 6, bất chấp sự rút lui của UAE. Mục tiêu này tương tự như mức tăng 206.000 thùng/ngày của tháng trước, trừ đi phần đóng góp của UAE - quốc gia bất ngờ tuyên bố sẽ rời nhóm từ ngày 1/5. Quyết định này cho thấy, OPEC+ đang tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận "kinh doanh như thường lệ".

Việc tăng sản lượng dầu hiện tại chủ yếu mang tính biểu tượng, vì hầu hết hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đều bị đình trệ, do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, gây ra sự gián đoạn lớn hơn nhiều đối với sản lượng của các nhà sản xuất OPEC so với các mục tiêu đã được nhóm này nhất trí.

Giá xăng RON95-III đang là 23.750 đồng/lít

Từ 15h00’ ngày 29/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 23/4.

Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 870 đồng/lít giá bán là 23.750 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 790 đồng lít, giá bán mới là 22.620 đồng/lít; Xăng E10 tăng 830 đồng/lít, giá bán mới là 23.190 đồng/lít.

Giá xăng dầu niêm yết tại các cửa hàng của Petrolimex

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 29/4 tăng 1.480 đồng/lít, giá bán mới là 28.170 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 120 đồng/lít, giá bán là 31.980 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.210 đồng/lít, giá bán mới là 20.020 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh ngày 29/4, liên Bộ quyết định không trích lập, cũng như không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.