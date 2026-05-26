Tỷ giá USD/VND hôm nay 26/5: Thị trường chợ đen nổi sóng, chuyên gia dự báo tỷ giá sẽ vượt 27.000 đồng?

Tỷ giá USD/VND hôm nay 26/5 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) rơi tự do về 98,9 điểm khi xuất hiện những bình luận tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, giúp cải thiện khẩu vị rủi ro của thị trường.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ và Iran đã "về cơ bản đàm phán xong" một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Các báo cáo riêng biệt cũng cho thấy, Iran và các nhà trung gian Pakistan ghi nhận tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, sau đó ông Trump cho biết, ông không vội vàng hoàn tất thỏa thuận. Phía Iran cũng phần lớn bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc bàn giao kho uranium đã làm giàu.

Bất chấp những tín hiệu trái chiều, thị trường vẫn hoan nghênh khả năng chấm dứt chiến tranh tại Iran, khiến giá dầu giảm mạnh. Điều này gây áp lực lên đồng dollar khi thị trường giảm bớt kỳ vọng về lạm phát kéo dài do năng lượng, vốn có thể đẩy lãi suất tăng cao hơn vào cuối năm nay.

Ông Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu của Pepperstone, nhận định rằng, thị trường hiện ít quan tâm đến thời điểm cụ thể của một thỏa thuận mà tập trung nhiều hơn vào các tín hiệu từ những diễn biến mới.

Ông cho biết: “Giọng điệu chung của các thông tin được đưa ra vẫn hướng tới một giải pháp nào đó. Thị trường hiện đã trở nên kiên nhẫn hơn với thời hạn đạt được thỏa thuận”.

Các giao dịch trên thị trường trong ngày đầu tuần đều ở mức thấp do nhiều thị trường lớn, trong đó có Anh và Mỹ, đóng cửa nghỉ lễ. Hiện, thị trường dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 1/2027.

Đây là sự thay đổi đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, khi giới đầu tư còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm, được xem là thước đo rủi ro địa chính trị và tài khóa, đã có lúc chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2007 trong tuần trước, nhưng hiện đã hạ nhiệt.

Ông Bruno Schneller, giám đốc điều hành tại Erlen Capital Management, nhận định Fed đang đứng trước một bài toán khó. Theo ông, một mặt người tiêu dùng đang chịu áp lực từ chi phí vay vốn cao hơn, tăng trưởng thu nhập chậm lại và thị trường lao động kém sôi động hơn; mặt khác, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, khiến khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed trở nên hạn chế.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 26/5 trong nước

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.138 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên chốt tuần trước. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.881 - 26.391 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.930 - 26.342 VND/USD, tăng mỗi chiều 2 đồng so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 26/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.132 - 26.392 VND/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.162 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.392 VND/USD, tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.085 - 26.394 VND/USD, giảm 5 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.170 - 26.392 VND/USD, đi ngang chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.378 - 26.478 đồng/USD, tăng 64 đồng chiều mua và 44 đồng chiều bán so với sáng qua.

Chuyên gia dự báo tỷ giá có thể vượt 27.000 VND/USD

Báo cáo mới của VNDIRECT cho thấy áp lực tỷ giá USD/VND vẫn lớn do nhập siêu, lạm phát và USD mạnh lên.

Mới đây, VNDIRECT công bố báo cáo vĩ mô tháng 5/2026, trong đó dự báo tỷ giá USD/VND liên ngân hàng cuối năm 2026 có thể lên khoảng 27.100 VND/USD và tiếp tục tăng lên khoảng 27.778 VND/USD vào cuối năm 2027.

Theo công ty chứng khoán này, áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, dù tiền đồng hiện vẫn ổn định hơn đáng kể so với nhiều đồng tiền trong khu vực.

Theo báo cáo, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5/2026, tỷ giá USD/VND chủ yếu dao động quanh vùng 26.340-26.350 VND/USD dù chỉ số DXY đã giảm từ khoảng 99 điểm xuống quanh 98 điểm.

Tính đến ngày 15/5, VND chỉ mất giá khoảng 0,22% so với USD, thấp hơn đáng kể so với nhiều đồng tiền châu Á khác. Trong cùng giai đoạn, baht Thái Lan giảm khoảng 3,62%, còn rupiah Indonesia mất giá khoảng 5,5% so với USD. Theo VNDIRECT, điều này cho thấy áp lực tỷ giá tại Việt Nam hiện thấp hơn tương đối so với nhiều thị trường mới nổi trong khu vực.

Biểu đồ trong báo cáo cho thấy tỷ giá USD/VND từ đầu năm 2026 đến nay chủ yếu dao động trong vùng 26.000-26.500 VND/USD dù thị trường quốc tế liên tục biến động bởi căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao.

VNDIRECT đánh giá sự ổn định tương đối của tiền đồng đến từ việc nguồn cung ngoại tệ vẫn được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài và hoạt động xuất khẩu.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên tỷ giá. CPI tháng 4/2026 tăng 5,46%, mức cao nhất kể từ năm 2020, trong khi CPI lõi tăng 4,66%. Đáng chú ý, chi phí đầu vào sản xuất theo PMI được ghi nhận tăng mạnh nhất gần 15 năm do giá nhiên liệu, logistics và năng lượng neo cao. Theo VNDIRECT, diễn biến này có thể làm gia tăng kỳ vọng mất giá của tiền đồng trong ngắn hạn.

Ngoài các yếu tố trong nước, báo cáo cũng nhấn mạnh áp lực từ môi trường quốc tế. Theo VNDIRECT, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài đã quay trở lại vùng 4,4-4,5% từ đầu tháng 5, qua đó tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của đồng USD và gây áp lực lên các đồng tiền châu Á, bao gồm VND.

Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn khiến dòng tiền quốc tế duy trì xu hướng tìm đến USD như một tài sản trú ẩn an toàn. Đây được xem là yếu tố khiến áp lực tỷ giá tại nhiều nền kinh tế mới nổi chưa thể hạ nhiệt hoàn toàn.

Dù vậy, công ty chứng khoán này cho rằng tỷ giá USD/VND vẫn đang chịu áp lực đáng kể từ chênh lệch cung cầu ngoại tệ trong nước. Trong 4 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu tăng 28,7%, cao hơn đáng kể mức tăng 19,7% của xuất khẩu, khiến cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu khoảng 6,8-7 tỷ USD. Theo VNDIRECT, nhập khẩu tăng mạnh phản ánh nhu cầu đầu vào cho sản xuất, đặc biệt tại khu vực FDI, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nhu cầu USD trên thị trường.

Ở chiều ngược lại, VNDIRECT đánh giá dòng vốn FDI đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ổn định tỷ giá USD/VND. Theo báo cáo, vốn FDI đăng ký trong 4 tháng đầu năm đạt khoảng 18,2 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ, trong khi vốn FDI thực hiện đạt khoảng 7,4 tỷ USD, tăng 9,8%.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp FDI hiện có xu hướng giữ lại lợi nhuận tại Việt Nam thay vì chuyển ra nước ngoài nhằm tận dụng mặt bằng lãi suất VND cải thiện. Điều này góp phần hỗ trợ nguồn cung ngoại tệ trên thị trường.

Theo VNDIRECT, trong thời gian tới, nguồn cung ngoại tệ có thể tiếp tục được cải thiện nhờ FDI giải ngân mạnh, xuất khẩu tăng tốc trở lại và hoạt động vay vốn quốc tế của doanh nghiệp trong nước gia tăng. Điều này sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, giữ mặt bằng lãi suất hợp lý và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm 2026.