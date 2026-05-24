Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/5: Đồng loạt giảm

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/5 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt ở mức 99,2 điểm, giảm không đáng kể so với chốt tuần trước.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Mở đầu tuần, chỉ số DXY vẫn duy trì mức tăng thận trọng của giới đầu tư toàn cầu trước loạt tín hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu đáng kể, đồng thời củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Sang thứ ba (19/5), đồng USD suy yếu so với phiên đầu tuần về mức 99 điểm. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá khả năng sớm đạt được tiến triển trong việc chấm dứt cuộc xung đột với Iran.

Đồng thời, thị trường cũng cân nhắc liệu các ngân hàng trung ương có cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu giá dầu duy trì ở mức cao hay không.

Ông Michael Pfister, chiến lược gia tiền tệ tại Commerzbank nhận định: “Dù thị trường vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần cho một kịch bản Fed diều hâu hơn, nhưng trước đó giới đầu tư vẫn khá thận trọng khi đặt cược vào khả năng tăng lãi suất.

Cục diện này đã thay đổi hoàn toàn trong tuần trước, khi kỳ vọng dành cho định hướng của Fed ghi nhận mức biến động mạnh nhất trong khối các nền kinh tế G10”.

Sang giữa tuần, đồng USD phục hồi lên sát mốc 99,2 điểm, động lực tăng xuất phát từ lo ngại lạm phát và sự không chắc chắn về cách Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh sẽ phản ứng nếu áp lực giá cả tiếp tục gia tăng.

Tại thời điểm đó, thị trường dự báo khoảng 50% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, dù nhiều nhà phân tích cho rằng điều này khó xảy ra. Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy phần lớn các nhà kinh tế đã lùi dự báo cắt giảm lãi suất sang năm tới với kỳ vọng làn sóng lạm phát hiện nay chỉ mang tính tạm thời.

Ông Eric Theoret, chiến lược gia ngoại hối tại Scotiabank, nhận định: “Thị trường hiện quay trở lại với các yếu tố cơ bản, đó là lạm phát đang diễn biến ra sao, điều đó tác động thế nào đến thị trường trái phiếu và Fed sẽ ở vị như thế nào”. Theo ông Theoret, giới giao dịch cũng đang kỳ vọng châu Âu và Anh sẽ giảm mức độ quyết liệt trong việc thắt chặt tiền tệ, điều này tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Tuy nhiên, về cuối tuần, đà tăng của đồng USD chững lại khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đạt được một số tiến triển trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Giới đầu tư kỳ vọng khả năng đạt được thỏa thuận trong thời gian tới có thể giúp giảm áp lực lên giá dầu và góp phần làm dịu lo ngại lạm phát. Dù vậy, các chuyên gia nhận định bất đồng giữa các bên vẫn còn lớn, khiến triển vọng thị trường tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Trong bình diện quốc tế, đồng EUR và đồng yên Nhật tiếp tục chịu sức ép trước đà tăng của đồng USD. Đồng yên dao động gần vùng thấp nhất trong nhiều thập kỷ do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn ở mức cao, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) duy trì lộ trình điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách thận trọng.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/5 trong nước có tuần giảm

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.131 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.879 - 26.389 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.928 - 26.340 VND/USD.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.130 - 26.390 VND/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.150 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.390 VND/USD, không biến động chiều mua và không thay đổi chiều bán so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.090 - 26.390 VND/USD, không biến động cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.170 - 26.390 VND/USD, đi ngang chiều mua và không thay đổi chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.350 - 26.440 đồng/USD, tăng 23 đồng chiều mua và 13 đồng chiều bán so với sáng qua.