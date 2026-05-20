Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/5: Ngân hàng nối dài đà tăng, USD chợ đen bán ra vượt 26.600 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/5 trên thế giới phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi so với phiên sáng qua lên sát mốc 92,3 điểm.

Đồng USD phục hồi đà bán tháo trên thị trường trái phiếu tạm lắng, xuất phát từ lo ngại lạm phát và sự không chắc chắn về cách Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh sẽ phản ứng nếu áp lực giá cả tiếp tục gia tăng.

Hiện, thị trường dự báo khoảng 50% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, dù nhiều nhà phân tích cho rằng điều này khó xảy ra. Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy phần lớn các nhà kinh tế đã lùi dự báo cắt giảm lãi suất sang năm tới với kỳ vọng làn sóng lạm phát hiện nay chỉ mang tính tạm thời.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Bên cạnh đó, đà bán tháo trái phiếu hạ nhiệt cùng lúc với sự sụt giảm của giá dầu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hoãn kế hoạch quân sự chống lại Iran và rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi.

Giá dầu hạ nhiệt đã giúp kiềm chế đà bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng trước tác động lạm phát từ cuộc chiến Iran, khi giá dầu vẫn giữ phần lớn mức tăng gần đây.

Ông Eric Theoret, chiến lược gia ngoại hối tại Scotiabank, nhận định: “Thị trường hiện quay trở lại với các yếu tố cơ bản, đó là lạm phát đang diễn biến ra sao, điều đó tác động thế nào đến thị trường trái phiếu và Fed sẽ ở vị như thế nào”. Theo ông Theoret, giới giao dịch cũng đang kỳ vọng châu Âu và Anh sẽ giảm mức độ quyết liệt trong việc thắt chặt tiền tệ, điều này tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Chưa kể, phiên vừa qua, đồng yên Nhật suy yếu bất chấp dữ liệu cho thấy kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý I.

Hiện, thị trường cũng đang chờ đợi thêm chi tiết về kế hoạch ngân sách bổ sung của chính phủ Nhật Bản, yếu tố có thể khiến tình hình tài chính công vốn đã suy yếu của nước này thêm căng thẳng và gây áp lực lên đồng yên.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết Tokyo sẵn sàng hành động để đối phó với biến động quá mức của thị trường tiền tệ, đồng thời bảo đảm rằng bất kỳ biện pháp can thiệp nào nhằm hỗ trợ đồng yên cũng không làm gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/5 trong nước nối dài đà tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.135 VND/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.880 - 26.390 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.927 - 26.339 VND/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 20/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.121 - 26.391 VND/USD, tăng 12 đồng cả chiều mua và 2 đồng chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.149 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.389 VND/USD, tăng 10 đồng cả chiều mua và hiện chưa thay đổi chiều bán so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.088 - 26.391 VND/USD, giảm 2 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.170 - 26.391 VND/USD, tăng 30 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.494 - 26.614 đồng/USD, giảm 1 đồng chiều mua và 19 đồng chiều bán so với sáng qua.