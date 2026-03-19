Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/3: Biến động mạnh cho thấy tín hiệu về xu hướng nắm giữ USD?

Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/3 trên thế giới phục hồi sau quyết định lãi suất của Fed

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi lên sát ngưỡng 100 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng USD đã tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên thứ Tư, trên đà phục hồi những tổn thất của hai phiên giao dịch trước đó sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định lập trường chính sách hiện tại vẫn đang đi đúng hướng, dù ông thừa nhận những biến số khó lường từ căng thẳng tại Trung Đông đang đặt kinh tế Mỹ vào thế khó. Theo ông, dù giá năng lượng tăng cao có thể đẩy lạm phát lên trong ngắn hạn, nhưng tác động thực tế của xung đột khu vực này vẫn cần thêm thời gian và dữ liệu để định lượng chính xác. Do đó, Fed chọn cách tiếp cận thận trọng để cân bằng giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và bảo vệ thị trường lao động đang có dấu hiệu rạn nứt.

Đồng USD nhìn chung đã mạnh lên kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát gần 3 tuần trước, đạt mức cao nhất trong 10 tháng vào cuối tuần trước khi căng thẳng và giá dầu tăng đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn của Mỹ.

Karl Schamotta, Giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, nhận định: “Quan điểm nhất quán, cùng với dự báo mới cho thấy tăng trưởng thấp hơn, số liệu việc làm yếu hơn và lạm phát cao hơn so với tháng 12, là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Fed dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Jay Powell nhìn nhận giá năng lượng cao sẽ chỉ gây ảnh hưởng trong thời gian ngắn nhưng có tác động làm suy giảm nhu cầu trong nền kinh tế Mỹ”.

Đồng USD tăng 0,92%, lên 0,792 franc Thụy Sĩ, trong khi đồng EUR giảm 0,5%, xuống còn 1,148 USD.

Theo Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FX Street ở New York, việc Fed không thay đổi kỳ vọng về hướng đi của lãi suất sẽ có lợi cho đồng USD.

Trong phát biểu sau quyết định của Fed, Chủ tịch Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương sẽ “bỏ qua” tác động của giá dầu tăng do xung đột nếu trong năm nay có thêm tiến triển trong việc hạ nhiệt lạm phát lõi, đặc biệt là lạm phát hàng hóa. Trước khi Fed công bố quyết định, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy một chỉ số kinh tế đã tăng 0,7%, trong khi các nhà kinh tế do Reuters khảo sát dự báo mức tăng 0,3%.

Các ngân hàng trung ương lớn khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến cũng sẽ công bố quyết định lãi suất trong tuần này. Phần lớn được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng thị trường sẽ theo dõi sát các tín hiệu về xu hướng của chi phí vay trong bối cảnh nguy cơ lạm phát gia tăng do chiến sự Trung Đông.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/3 trong nước bật tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.072 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.819 - 26.325 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.864 - 26.270 VND/USD, không biến động cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 19/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.050 - 26.320 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.080 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.320 VND/USD, không biến động ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.048 - 26.320 VND/USD, tăng 17 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.090 - 26.320 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với phiên vừa qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.730 - 26.870 đồng/USD, giảm 152 đồng chiều mua và 142 đồng chiều bán so với sáng qua.

Dữ liệu cho thấy, trong hai tháng trở lại đây,chỉ số sức mạnh USD - DXY ghi nhận mức tăng 1,6% kể từ đầu năm cho thấy nhu cầu nắm giữ USD có xu hướng tăng mạnh.

Các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục theo dõi diễn biến của tỷ giá và bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng để đo lường mức độ biến động về lãi suất.

"Bối cảnh tỷ giá thuận lợi và mặt bằng thanh khoản dồi dào sẽ là nền tảng phù hợp để NHNN mở rộng mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở giai đoạn nửa sau 2026", ACBS nhận định.