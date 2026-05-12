Đây là con vật "một mình một chuồng" nuôi thành công ở Lạng Sơn, chi phí rẻ, giá bán cả triệu đồng/kg?

Nuôi cầy vòi mốc ở Lạng Sơn: Chi phí thấp, giá bán cả triệu đồng/kg

Tháng 4/2026, chúng tôi có mặt tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, không khó để hỏi thăm về trang trại nuôi cầy vòi mốc của anh Mai Thanh Sang – một trong những hộ đi đầu với mô hình chăn nuôi con đặc sản.

Nhắc đến anh Sang, nhiều người dân địa phương đều biết đến câu chuyện về một người trẻ dám nghĩ, dám làm, từng bước thuần hóa thành công loài động vật này để phát triển kinh tế.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh Sang cho biết: “Cơ duyên đến với nghề nuôi cầy vòi mốc bắt đầu từ năm 2019, trong một lần sang Thái Nguyên tham quan, tôi nhận thấy loài này khá dễ nuôi nhưng chưa phổ biến tại Lạng Sơn”.

Nhận thấy tiềm năng từ mô hình này, anh Sang bàn bạc với gia đình và quyết định đầu tư 20 cặp giống để khởi nghiệp.

Tuy được hỗ trợ kỹ thuật ban đầu, song do khác biệt về thời tiết, khí hậu, thức ăn và kinh nghiệm chăm sóc, đàn cầy vòi mốc của anh đã hao hụt khoảng 1/3 do bệnh tiêu chảy.

“Thời điểm đó tôi rất lo lắng, bởi toàn bộ vốn liếng của gia đình đều dồn vào đàn cầy. Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc, chủ động liên hệ với nhiều chủ trang trại trên cả nước để học hỏi kinh nghiệm xử lý”, anh Sang chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, anh còn tìm và thuê chuyên gia từ Trung Quốc sang hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp. Nhờ sự kiên trì, anh Sang dần làm chủ quy trình chăn nuôi, từ thiết kế chuồng trại đến chế độ dinh dưỡng, phòng bệnh cho vật nuôi.

Theo anh Sang, cầy vòi mốc có khả năng thích nghi tốt với điều kiện thời tiết vùng núi phía Bắc, vì vậy chuồng trại không cần quá cầu kỳ nhưng phải đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng. Mỗi con trưởng thành được nuôi riêng để tránh cắn nhau và thuận tiện theo dõi sức khỏe.

Thức ăn chủ yếu là cám chăn nuôi lợn pha loãng với nước sạch, chi phí khoảng 1.500 đồng/con/ngày. Ngoài ra, vào mùa sinh sản (từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch), anh bổ sung thêm hoa quả như chuối, đu đủ, đỗ tương nhằm tăng sức đề kháng và tỷ lệ sinh sản cho đàn cầy.

Với quy trình nuôi khép kín và khoa học, hiện, trang trại của anh Sang duy trì đàn trên 300 con, trong đó có hơn 200 con sinh sản. Mỗi năm, anh cung cấp ra thị trường từ 300–400 con giống và sản phẩm thương phẩm.

Về kinh tế, con số thu nhập thực sự khiến nhiều người mơ ước. Giá cầy vòi mốc thương phẩm dao động từ 1,4–1,6 triệu đồng/kg; cầy giống từ 8–12 triệu đồng/cặp, có những cặp chất lượng cao lên tới 30 triệu đồng. Năm 2025, mô hình này mang lại cho gia đình anh thu nhập trên 1 tỷ đồng.

Phát triển nuôi cầy vòi mốc, cầy hương ở Lạng Sơn, nhiều hộ thu tiền tỷ

Không chỉ dừng lại ở hộ anh Sang, mô hình nuôi cầy vòi mốc, cầy hương đang dần lan rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh Lạng Sơn.

Tại xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, anh Vũ Văn Công đang mở rộng chuồng trại để phát triển mô hình này.

Anh Công cho hay: “Để phát triển kinh tế, từ năm 2019 gia đình tôi đã chăn nuôi vịt cổ xanh, gà Tiên Yên, trồng rừng…Năm 2025, nhận thấy xu hướng của thị trường, người tiêu dùng đang chuyển dịch sang các loại thực phẩm đặc sản thuần chủng (đặc biệt là cầy vòi mốc và cầy hương), tôi đã dành thời gian đi khảo sát tại các trang trại lớn ở Tuyên Quang, Lạng Sơn để học nghề”.

Trở về sau chuyến đi học tập kinh nghiệm, cuối năm 2025, anh Công mạnh dạn nuôi thử nghiệm 26 con cầy vòi mốc và 4 con cầy hương. Sau 6 tháng chăn nuôi, đàn cầy của anh Công phát triển rất tốt, nhiều cá thể đã bước vào giai đoạn sinh sản.

Nhìn những chú cầy đã bắt đầu quen chuồng, phát triển tốt anh Công phấn khởi chia sẻ: “Nuôi con này đầu tư vốn ban đầu hơi lớn nhưng chi phí chăn nuôi lại rất thấp. Trong khi đó, giá trị của mỗi con cầy từ lúc sinh ra đến khi xuất bán khá cao. Đây sẽ là hướng đi chính trong phát triển kinh tế gia đình tôi thời gian tới”.

Ông Hoàng Văn Vương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Sơn tỉnh Lạng Sơn cho hay: "Mô hình chăn nuôi cầy vòi mốc, cầy hương của anh Công là mô hình tiên phong của xã Châu Sơn. Khi mô hình đi đầu đã làm chủ được quy trình kỹ thuật và đầu ra, chính quyền sẽ phối hợp để nhân rộng, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa lớn".

Bên cạnh đó, trang trại của anh Sang cũng trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chuồng trại cho những người có nhu cầu phát triển mô hình.

Thực tế cho thấy, nếu biết kết hợp giữa sự cần cù, nhạy bén với thị trường và áp dụng kỹ thuật chăn nuôi phù hợp, nhiều nông dân tại Lạng Sơn đã và đang từng bước nâng cao thu nhập, làm giàu ngay trên chính quê hương mình.