Tỷ giá USD/VND hôm nay 23/3: Thị trường chợ đen biến động mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 23/3 trên thế giới suy yếu trước thông điệp bỏ ngỏ của Fed

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở tuần mới ở mức 99,48 điểm.

Thị trường tài chính vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi đồng USD chính thức đánh mất mốc tâm lý quan trọng, đẩy chỉ số DXY lùi sâu xuống mức 99,5 điểm. Sự suy yếu này phản ánh tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư sau động thái "án binh bất động" của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Dù giữ nguyên lãi suất, những thông điệp bỏ ngỏ, chưa nghiêng hẳn về kịch bản nới lỏng định lượng của Fed đã khiến thị trường rơi vào trạng thái dò xét. Trong khi đó, bức tranh địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục nhuốm màu ảm đạm khi xung đột tại Iran bước sang tuần thứ ba. Việc phong tỏa eo biển Hormuz và động thái tăng cường quân sự của Lầu Năm Góc tại khu vực không chỉ đẩy giá dầu duy trì ở mức cao mà còn làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng cung ứng năng lượng toàn cầu khó có thể hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Năng lượng hiện đã trở thành biến số then chốt đe dọa tiến trình kiềm chế lạm phát. Giá dầu leo thang kéo theo bóng ma chi phí vận tải và nhiên liệu, trực tiếp gây áp lực lên mặt bằng giá cả hàng hóa. Chính Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng đưa ra cảnh báo về rủi ro lạm phát đình trệ nếu xu hướng tăng giá năng lượng kéo dài. Hiện tại, Fed đánh giá chính sách tiền tệ đang ở trạng thái thắt chặt phù hợp, tuy nhiên, cơ quan này đã thay đổi ưu tiên: thay vì phát đi tín hiệu nới lỏng, Fed tập trung tối đa vào việc ổn định kỳ vọng lạm phát và điều tiết thị trường lao động theo hướng "hạ cánh mềm" để tránh gây ra những cú sốc kinh tế lớn.

Bất chấp những số liệu bất lợi, thị trường vẫn chưa thực sự quay lưng với đồng bạc xanh khi quy mô vị thế bán ròng vẫn được duy trì ở mức hạn chế. Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang "nín thở" chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ chỉ số PMI toàn cầu của S&P hay dữ liệu thị trường lao động sắp tới. Tuy nhiên, yếu tố mang tính dẫn dắt thực sự vẫn nằm ở các phát biểu từ giới chức Fed.

Giới phân tích nhận định sự suy yếu của đồng USD hiện nay chỉ mang tính tạm thời và chưa phản ánh một sự xoay trục căn bản về xu hướng. Trong bối cảnh lạm phát vẫn trực chờ tăng cao và giá cả có dấu hiệu chững lại đà giảm, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiên nhẫn với lập trường thắt chặt trong thời gian dài hơn. Khi đó, đồng USD vẫn hội tụ đủ nền tảng để giữ vững vị thế áp đảo trên bản đồ tài chính quốc tế.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 23/3 trong nước tiếp đà tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.090 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.837 - 26.343 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.881 - 26.289 VND/USD, đều không biến động so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm sáng nay (23/3). Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.069 - 26.339 VND/USD, không biến động cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.115 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.335 VND/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.031 - 26.344 VND/USD, không biến động ở chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.090 - 26.344 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và ở 5 đồng chiều bán so với phiên vừa qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.034 - 27.194 đồng/USD, giảm 133 đồng chiều mua và 123 đồng chiều bán so với sáng qua.