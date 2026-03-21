Tỷ giá USD hôm nay 21/3: Giá USD bán ra 26.339 đồng/USD

Khép lại ngày thứ Sáu (20/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.085 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên kể từ phiên trước, tạm dừng tại cùng mức 26.339 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,52 điểm.

Tỷ giá 20/3

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi kể từ phiên trước, niêm yết giao dịch tại 26.069 - 26.339 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Sáu dừng ở mức 26.115 - 26.335 đồng/USD, tăng 16 đồng chiều mua và giảm 4 đồng so với phiên trước đó. Techcombank lùi xuống thấp hơn phiên trước 5 đồng chiều mua, tạm dừng làm việc tại 26.031 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.339 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mốc 24.624 - 26.339 đồng/USD. Còn ACB đóng cửa giao dịch với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.339 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh mới so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ giữ bằng mức giao dịch lần cập nhật trước, hiện ở quanh mốc 27.700 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.750 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Ông Alun John, nhà phân tích thị trường tài chính chia sẻ trên Reuters.com cho hay: "Gần như tất cả các ngân hàng trung ương của các thị trường phát triển lớn đều giữ nguyên lãi suất trong tuần này, nhưng nhấn mạnh sự sẵn sàng hành động để kiềm chế lạm phát nếu cú ​​sốc năng lượng do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran gây ra dẫn đến sự tăng giá trên diện rộng.

Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, các nhà giao dịch đã giảm mạnh các dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nới lỏng tiền tệ trong năm nay và dự báo việc tăng lãi suất ở những nơi khác".